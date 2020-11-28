想貸款拿存摺給詐團判無罪 法院：間接故意不能太率斷

桃園劉姓男子提供身分證、存摺給詐騙集團被依詐欺、洗錢罪嫌起訴，他喊冤想辦貸款，但過去沒經驗就相信了；法院審酌，詐團已演化成騙個資、存摺當人頭帳戶，利用經濟弱勢者有需求弱點下手，不能僅用「通常人應有合理智識」標準，率斷認被告有間接幫助故意，判劉無罪，可上訴。

檢方查，劉男可預見詐騙集團常利用人頭帳戶掩飾犯罪所得，今年3月12日卻將名下2個銀行存摺、身分證，拍照傳給自稱「林專員」的不詳人士，結果被詐團當作人頭帳戶，害另2名被害人各遭詐39萬元、15萬元，各匯入劉提供的帳戶中，被依共同詐欺、洗錢等罪嫌起訴。

審理時，劉堅決否認犯行，辯稱因為要辦貸款，後來手機顯示為某銀行的人打電話問他要不要辦，對方說要財力證明，因為自己沒貸款過，不清楚一般流程就相信了。

法院指出，國內為杜絕層出不窮利用人頭帳戶、人頭門號的詐騙手法，過去對於提供帳戶、門號的處罰，率多以間接的情況證據，認定提供者有不確定的幫助故意，長年累月下一般人對任意賣戶頭、門號恐觸法的意識提高，詐團因此直接改用詐騙手法取得，是目前詐欺犯罪實務常態。

不過法院認為，現金經濟不景氣，一般民眾謀生不易，多數人所得偏低而屬均貧的社會情況下，對於急需錢而無力提供擔保者，多半是處於心態、社經地會弱勢者，只要尋得一線機會，都會勉力嘗試、爭取，難期待都能詳細審究、提高警覺，且詐團手法經政府、媒體大力宣導，仍有多人受騙。

法院說，若人人都有高度智慧可辨識，那司法實務上何來眾多詐欺犯罪受害者？這種現象說明，詐團除騙錢，也可能騙個人證件、存摺或門號，不能僅以辦理貸款、應徵工作而出於任意性交付存摺、證件，再以虛幻、浮動的通常人應有客觀合理智識經驗，率斷認定有幫助或參與詐欺的故意。