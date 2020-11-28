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全盲按摩師揮刀朝女友割頸 大逆轉法院判公訴不受理

聯合報 / 記者白錫鏗／台中即時報導

蘇姓全盲按摩師不滿同居的蔡姓女友提領他帳戶內款項，涉嫌持刀割劃她頸部，致蔡女左頸有7公司撕裂傷，還以手勒住蔡女頸部，檢察官依殺人未遂罪將蘇起訴，法官認蘇不是要勒蔡頸部，而是誤傷後要幫她止血，無殺人犯意，僅是傷害罪，且蘇與蔡達成調解，蔡撤回傷害告訴，法官判決公訴不受理。

檢方起訴指出，蘇男為視障按摩師，與蔡女同住，4月20日下午在住處，他持美工刀割劃油壓紙，因不滿蔡女提領他帳戶內款項，又因按摩店經營事務，與蔡女起爭執，而萌生殺意。

蘇持美工刀走向蔡女身後，確認她頸部位置後，趁她未注意，以該刀從後方割劃她頸部喉嚨重要部位一刀，致她左頸部受有7公分撕裂傷，蔡女察覺受傷出血後以手摀住頸部趴臥在地。

蘇見狀又將蔡女壓制，並以手勒住她的頸部，被害人僅能呼喊救命，鄰居聽聞呼救聲前往查看，因大門未上鎖，自行進入屋內後報警處理。檢察官依殺人未遂罪起訴。

法官審理時，蘇否認殺人未遂犯意，辯稱「我不知道美工刀刀片露出來的長度，也沒有先確定脖子的位置，當時我情緒有點激動，轉身動作很大就揮到她，我眼睛看不到，不知道傷到她哪裡，我是和她踩到地上的血一起滑倒，倒下時她壓到我的左手，我想要找她的傷口幫忙止血，就用右手去摸，找到後就用右手壓住傷口」。

吳姓救護員證稱到場時，蔡女的傷口已止血，蔡女可能將蘇為她加壓止血動作誤為他勒她頸部，始於偵訊時指稱蘇於她倒地後，以手勒住她脖子。足認蘇應係發覺其衝動後之揮刀行為致告訴人受傷後，急欲幫她止血，因雙眼全盲，僅能靠手部觸摸找尋傷口，始造成蔡女誤以為蘇是為阻止她呼救而觸摸口鼻。

合議庭審酌，蘇與蔡女已交往同居七年餘，雖案發時已分手，惟仍同住，共同工作，2人互相照顧情同家人，並無殺害蔡動機。案發時蘇係全盲狀態，因情緒激動，轉身之際揮舞手工刀劃傷她頸部，並非刻意瞄準告訴人頸部下手，並無剝奪告訴人生命之殺人故意。

法官認蘇男所為是傷害，而傷害罪須告訴乃論，並以蘇與蔡女達成調解，蔡並具狀撤回告訴，因此判決公訴不受理。

蘇姓全盲按摩師不滿同居的蔡姓女友提領他帳戶內款項，涉嫌持刀割劃她頸部，法官認蘇無殺人犯意，僅是傷害罪，且蘇與蔡達成調解，蔡撤回傷害告訴，法官判決公訴不受理。圖／本報資料照
蘇姓全盲按摩師不滿同居的蔡姓女友提領他帳戶內款項，涉嫌持刀割劃她頸部，法官認蘇無殺人犯意，僅是傷害罪，且蘇與蔡達成調解，蔡撤回傷害告訴，法官判決公訴不受理。圖／本報資料照

殺人 按摩 傷害罪

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