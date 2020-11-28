暗戀女鄰居溜進屋求歡「愛一下」 色男硬上下場賠90萬
桃園黃姓男子自稱暗戀女鄰居，得知對方腦部開刀影響肢體不便，竟闖入對她告白，還要求「給我愛一下好嗎？」不顧她尖叫反抗，仍襲胸、用手指性侵得逞，對方遇害情緒崩潰，得靠藥物才能入眠，法院痛斥黃戕害女子人格尊嚴，依強制性交罪判他3年6月，應賠償她90萬元，可上訴。
女子控訴，2015年11月27日黃得知她腦部開完刀，因傷及神經手腳不太方便，下午就擅自進屋見她下半身僅穿內褲，就突然表白稱喜歡她很久，希望可以跟她「愛一下」，就不顧她反抗身用手指性侵、摸胸猥褻得逞。
刑事部分，法院審酌女子在偵查、審理時證詞相符，驗傷也發現下體、背部有新傷，家屬也稱她遇害後情緒緊張、低落，還會一直做噩夢，得靠藥物才睡得著。
女子證稱，當時準備穿外褲，黃就說「我從很久以前就喜歡妳很久」、「妳給我愛一下好嗎？」她拒絕稱「你不要這樣，你趕快走」，結果就慘遭黃硬上，她喝斥「你再這樣我報警處理」，未料黃竟還說「妳給我親一下」，完全不顧她剛開完刀，被黃性侵、猥褻10分鐘。
法院認為，黃為滿足性慾對女子硬上，嚴重戕害她性自主權與人格尊嚴，造成心中陰影終身難以抹滅，且黃犯後否認無悔意，依強制性交罪判他3年6月。
女子並提附帶民事損害賠償，主張被害後身心嚴重受創，請求精神撫慰金200萬元；對此，黃否認性侵，辯稱只有扶對方起身，在她家待不到5分鐘等語。
法院審酌，雙方經濟情況，女子遇害情節，以及所受到的精神痛苦等，認為請求精神撫慰金以90萬元為適當，判處黃應賠償女子90萬元。
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