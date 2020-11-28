載600公升柴汽油要燒法院 一審3年8月 二審輕判5月

湯男的祖產遭拍賣，認司法不公，2年前購買柴油、汽油共600公升，駕駛貨車闖入苗栗地方法院及苗栗地檢署大廳，潑油想放火自焚，被法警及時制伏，一審依放火燒燬現有人所在之建築物未遂罪判刑3年8月，他不服上訴，二審囑託醫院對湯實施精神鑑定結果他患有重鬱症多年，依法減刑，且已與苗栗地檢署、苗栗地院達成民事調解，遂從輕判刑5月，緩刑2年。

判決書指出，湯男因他於苗栗地檢署、苗栗地院多次提告、訴訟結果未如己意，故認司法不公，2018年9月17日下午，駕駛貨車前往位於苗栗縣銅鑼鄉之福員加油站，購買超級柴油、95無鉛汽油各300公升後，分裝在8個油桶，再將部分汽油分別以蠻牛玻璃瓶、茶裏王寶特瓶盛裝，瓶口均填充衛生紙置於其他駕駛的大貨車車斗上。

隨後，湯以手機撥打110諮詢自首期間等情後，並向執勤員警表示稱：「我在法院的門口，我載著整車的汽油，我來這裡輕生，先跟你報案，希望你趕快派救火車跟救護車到現場」等語，旋駕駛大貨車前往該合署大廈一樓大廳前，將車上7個盛裝汽、柴油油桶，自後車斗上先後推落油桶滾至合署大廈一樓大廳內，致油桶內汽柴油四處溢流。

湯對在合署大廈一樓大廳的法院志工及法警，揚言：「不要靠近，我要點火了」，經副法警長羅紹福趁湯不注意，在湯尚未自口袋內取出打火機點火前，即跳躍上大貨車車斗，將湯逮捕。一審將他判刑3年8月。

二審囑託為恭醫療財團法人為恭紀念醫院對被告實施精神鑑定結果認男患有重鬱症多年，案發前未曾就醫，案發前有縝密計畫，湯在重鬱症下，自我控制能力差，因此在案發當時之精神狀況為辨識其行為違法正常，致其辨識行為違法或依其辨識而行為之能力，已有顯著減低，爰依刑法規定減輕其刑。

合議鏖審酌，湯男前無因故意犯罪而受科刑紀錄，素行非惡，然他因對於訴訟結果不滿，竟不思尋求法律程序救濟，反攜帶打火機、汽油、大量中質至重質蒸餾石油及柴油至合署大廈，且將大量油品分次傾倒在地，而預備放火，無視國家法治，對社會治安、公共安全均已造成相當危害。

但斟酌湯男犯後坦承不諱，節省大量司法資源，且已與苗栗地檢署、苗栗地院達成民事調解，賠償相關清理費用，遂撤銷一審判決，改判刑5月，得易科罰金。