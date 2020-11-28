勞金局前組長游迺文涉貪炒股 寶佳資產主管30萬元交保

勞動部勞動基金運用局國內投資組前組長游迺文被控接受餐飲招待，指示代操券商下單特定公司股票超過400餘張，與寶佳資產管理公司投資主管邱裕元共同炒作特定公司股票，以低買高賣方式獲取不法利益。台北地檢署昨發動第二波搜索行動，並拘提邱裕元到案，今凌晨移送複訊後，檢方依貪汙罪命以30萬元交保。

檢廉調查，邱裕元涉嫌自今年7月間起與游迺文共謀分階段炒作拉抬某檔股票，由邱裕元邀約游迺文見面商討由游迺文要求受託替運用局下單的證券公司，以運用局勞動基金相關帳戶持續掛單買進特定公司股票，並達操控特定公司股價的目的。

邱裕元並允諾支付游迺文所需支付的交際費及不詳金額賄款，游迺文隨即邀約相關人大量購買特定公司股票，並利用職權要求受託替運用局下單的證券公司，以運用局勞動基金相關帳戶以高於市場的特定價格持續掛單買進特定公司股票超過400餘張，以達操控特定公司股價的目的。

檢廉追查，寶佳公司以低買高賣該特定公司股票，獲取不法利益甚高，游迺文與邱裕元等人勾結，利用勞動基金及運用局的影響力，協助操縱股價，以牟取不法利益。檢廉前日發動第一波行動，向法院聲押禁見游男獲准，全案朝貪汙之行受賄罪、證交法操縱股價罪嫌方向偵辦。