北捷潛水夫症前工人提告求償 7人經鑑定為「職業疾病」

9名罹患潛水夫症的台北捷運工人，主張兩年工期傷害導致組織病變，向台北市政府捷運局、新亞建設開發公司提告請求共721萬元職災賠償。台北地院今第三度開庭，原告方已有7人取得勞動部職安署鑑定委員會審查通過為職業疾病，法官將函調資料，改訂明年1月8日下午3點20分續行審理。

1997年，台北捷運新店線、板南線工程約有54名勞工因職災罹患潛水夫病，其中34人達成和解，20人未達成。住在花蓮玉里的羅義翔、陳順明、陳定安、朱志誠、李世德、李世憲、李國寶、朱金城，迄未和解，未獲和解金。

2016年起，病情持續惡化者總算取得潛水夫症骨壞死職病證明，依法領取勞保職災給付，並在台北三軍總醫院、台東馬偕醫院、花蓮慈濟醫院進行高壓氧治療。

唯有勞資爭議陷入僵局，台北市捷運局與承攬台商新亞建設公司，都不肯擔下資方賠償責任，將責任推給早已離台且宣佈解散的日商青木建設，迫使9名罹病工人於2017年10月8日提告。

當年日商青木與新亞建設聯合承攬負責施工，在短短220公尺地下坑道灌入高壓卻未依法減壓，使得溶解於體內組織中的過飽和氮氣快速累積成氣泡，充塞組織間隙，直接對細胞造成傷害，或阻礙血液循環造成缺氧或壞死，導致組織病變及臨床各種症狀。

北市潛水夫症工人戰友團指出，全案至今三年餘，由於法官不採用中央勞保局及地方勞動局的職業病認定，要求年邁的工人重新進行職業病鑑定。今年8月，勞動部職業疾病鑑定結果出爐。

17名鑑定委員依工人疾病與工作暴露的證據、罹病時序性、文獻一性性、工人家族史與病史等，進行詳細比對與判定，在無人投反對票、逾四分之三以上同意的情況下，同意陳順明等7人罹患減壓症，是因1993至1995年間從事捷運異常氣壓隧道作業所致，依職災勞工保護法第16條第1項規定，鑑定為「職業疾病」。

罹病工人提出訴訟三年多，總算第三次開庭。9名原告之中，李世德向台北市勞動局申請認定，尚未被認定為職業疾病。而幾乎無法走路的張孝忠，雖已和解，但病情惡化，是訴訟中最嚴重受害者，多年飽受併發症之苦，只能靠輪椅代步，以低收入補助度日。