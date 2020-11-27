橋檢扣押口罩製造工具機 拍出105萬補貼國庫

橋頭地檢署今天在大廳舉辦扣押物拍賣會，主要標的是因違反藥事法查扣的口罩製造工具機及原物料等扣押物，拍賣金額總計達新台幣105萬元，創造對國家及被告雙贏效益。

這次在橋頭地檢署1樓大廳拍賣的扣押物，包括口罩機、空壓機、熔接機、包裝機及不織布等口罩製造工具機及原料等，吸引許多民眾及廠商前來觀看競標，氣氛熱絡。檢察官更化身拍賣官主持，經民眾踴躍出價，整批扣押物順利以105萬元順利拍出，也讓拍賣會圓滿落幕。

橋頭地檢署今天指出，為落實刑法沒收新制「無人能因犯罪獲利」精神，貫徹法務部要求徹底剝奪犯罪人不法利得，杜絕犯罪誘因刑事政策，以及對各項扣押物妥善管理，以彰顯公平正義。

檢方表示，橋頭地檢署將適時進行變價程序，提存價金，追討犯罪人不法所得，及降低檢察機關保管扣押物成本與風險，創造國家及被告雙贏局面，也歡迎一般民眾踴躍參與變價拍賣會。