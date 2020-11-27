指中共民兵船包圍東沙島 王定宇獲裁定不罰

民進黨立委王定宇遭檢舉發表「東沙危機60小時以上，遭中共海上民兵船包圍」言論，涉嫌散布謠言。士院認為，王定宇言論屬意見表達及評論，也無憑空捏造的意圖，裁定不罰。

士林地方法院裁定書指出，民眾告發王定宇今年9月11日在電視節目中，發表東沙群島9月9日至11日間，遭中國大陸共軍以民兵船戰術包圍，周邊雷達皆布滿紅點等言論。

告發人認為，王定宇的言論遭海洋委員會海巡署發布聲明澄清，因此懷疑王定宇涉嫌散布謠言。

王定宇向警方表示，新聞內容經過剪輯，無法呈現事實的完整性；事實上海巡署的船舶辨識系統只能辨識商貨輪，無法辨識他所指的民兵船，海巡署與他的說法都是事實，只是表達內容不同；而中共的作法，台灣必須嚴肅面對，身為立委有義務提醒大家這個警訊。

警方認為，王定宇是否違反社會秩序維護法第63條第1項第5款「散佈謠言，足以影響公共之安寧者」仍有爭議，因此移送法院裁定。

裁定書指出，海巡署固然澄清「東沙危機60小時以上，遭中共上海民兵船隻包圍」絕非事實，並表示東沙指揮部「AIS船船舶辨識系統」分別於9月9、10、11日偵獲3艘、2艘及1艘，計6艘商貨輪，均無害航行通過，無遭包圍情事。

但王定宇事後也澄清，所謂東沙周圍滿滿的雷達紅點，是來自媒體報導；而共軍演訓內容和在南海奪島的戰術、海上民兵等，則是根據中共公告資料和過去與越南、菲律賓等國衝突的紀錄；且依共軍水面上艦艇部署和空中戰機巡弋，橫隔在台灣和東沙間，等於切斷台灣與東沙的運補通行，形成包圍效果的孤島，台灣必須嚴肅面對。

法官認為，王定宇在電視節目中的言論，應是本於多方資訊來源，以自身理解、判斷與評價，而為個人意見表達及評論，屬言論自由保障範疇，本案事證不足以認定王定宇主觀上確有明知不實仍憑空捏造的意圖，也難以認定言論足以使聽聞者產生畏懼或恐慌等負面心理，日前裁定不罰，可抗告。