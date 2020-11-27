表揚犯罪被害人保護 法務部：積極研修犯罪被害人保護

法務部與財團法人犯罪被害人保護協會共同辦理「109年表揚推展犯罪被害人保護有功人士及團體大會」，今天下午在屏東大學舉行，有多名來自全國各地推展犯罪被害人保護有功人士及團體到場接受表揚。法務部次長蔡碧仲表示，法務部積極研修犯罪被害人保護法，期盼加速被害人走出陰霾。

犯罪被害保護協會董事長邢泰釗表示，犯罪被害人議題廣受外界重視，除了要檢視現行的犯罪被害人保護政策，更要思考如何建立更細膩且專業的安全網，能以同理心即時關懷犯罪被害人。

邢泰釗說，除提升協助對於犯罪被害人的專業，更要擴大法定犯罪被害人服務範圍，同時也迎合現行社會環境的變化，讓徬徨無助的被害人即時感受社會關心。

蔡碧仲指出，行政院在2018年時修正「加強犯罪被害人保護方案」，法務部也正在積極研修，犯罪被害人保護法，未來將納入各部會專業與資源，一路陪伴被害人。

「被告可能因犯行被關40年，但被害人可能要花一輩子來重建心理」，蔡碧仲說，犯罪被害人機制還有精進空間，被害人與其家庭單獨重建受創心靈相當困難，若能透過社會各界協助，就能加速被害人走出陰霾。