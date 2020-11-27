男假冒警察攔車取締交通違規 本身卻有酒駕紀錄判6月

「下車」、「我要開槍了喔」台南市王姓男子今年4月14日晚間駕車行經官田區，不滿前車不斷變換車道、闖紅燈，趁其停等紅燈，他駕車斜插車前要求司機下車受檢，司機見其行為有異，未開車門趁隙駕車離開，未料30分鐘後，他又攔檢另輛交通違規轎車，郭姓司機嚇到下車受檢，後因巡邏警車通過，王才乘隙落跑，台南地院認王犯僭行公務員職權罪兩罪，應執行6月徒刑。

檢警調查，今年4月14日晚間6時41分，38歲王駕車沿官田區市道由東往西方向行駛，不滿行駛於同路段、同姓司機駕駛轎車持續變換車道、闖紅燈，趁對方停等紅燈之際，斜插該車前方，隨即下車恫稱「下車」、「我要開槍了喔，靠邊停，我在執行公務，下車」、「下車！你再不動，我要開槍了喔」、「我就是警察」。但司機見對方行為有異，未開車門而趁隙駕車加速離去。

未料，當晚7時20分，王又遇到郭姓男子駕車闖紅燈、雙黃線超車，又以相同手法，趁對方停等紅燈之際，斜插在郭車前方，隨即下車恫稱「下車」、「我是麻豆的刑事」。郭聽聞後心生畏懼，依指示下車，後因巡邏警車經過，王見狀隨即駕車離去。警方據報後循線查獲。

王到案後坦承犯行，自稱是看不慣對方交通違規，心生不滿才會出此下策。然而，王本身才因公共危險案件，經台南地院判處6月徒刑確定，去年2月間易科罰金執行完畢。