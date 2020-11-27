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新竹房產網紅炒作預售屋紅單 消保官開罰120萬
新竹縣1名知名的房地產丁姓網紅，因被消保官在追查房市熱潮漏夜排隊假現象事件中，認定其有藉鎖單上百戶預售屋房產，再轉單給建商或代銷公司，從中賺取佣金；消保官表示，如此非市場正規手法，不僅剝奪真正想買房消費者的權利，也完全扭曲經濟市場正常的交易功能，因此依消保法第36條及58條，就丁違規代銷損害消費者權利案，裁罰120萬元，創下先例。
記者去電丁姓網紅欲了解遭開罰狀況，丁姓網紅則不願回應，僅表示一切交由律師對外發言；消保官靳邦忠則指出，丁姓網紅僅憑1支手機和1張型錄，竟能用販賣紅單的方式售屋百餘戶，直呼「難怪竹北房子會被賣光、哄抬高價」。
就有民眾向消保官投訴指出，丁姓網紅所屬的中介業者透過手機Line招收想買房的民眾，群組人數達上千人、數十個群組，還自行製作建案美編型錄，販售高鐵新竹站附近的知名建案，更連開8場說明會，吸引400多人到場參加，業者更在現場以「高樓層27萬、低樓層26萬元，買不到無條件退款」，對購屋民眾當場收取5到20萬元現金，說明會上就能收到百餘張訂單，金額超過千萬。
因後續民眾認為受騙向消保官檢舉，消保官遂通知該知名建案建商的代銷業者前來說明，但代銷業者卻喊冤，根本未授權給丁姓網紅的中介業者可以對購屋者簽約、賣房，也沒有委託該業者向民眾收取訂金、保留金；丁姓網紅業者被通知前來說明後，則坦承一切，但也表示已將收取訂金全數附加利息返還給購屋者。
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