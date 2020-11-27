鏡週刊報導豪宅開賭場徐乃麟怒控爆料女誹謗 檢不起訴

藝人徐乃麟曾將台北市內湖區的米蘭苑豪宅租給房客楊強蓉，週刊爆料楊女指控徐乃麟在豪宅賭博。徐乃麟憤而提告楊強蓉涉加重誹謗罪，台北地檢署查出，楊女接受採訪時所述內容，有所依據並非捏造，沒主觀上犯意，今依罪嫌不足，給予不起訴處分。

徐乃麟被爆出米蘭苑聚賭後風波不斷，《鏡週刊》今年4月17日報導，由在台北市經營PUB有成、綽號「楊圓圓」的楊強蓉，爆料：「徐從頭到尾都知情，不但在豪宅賭博，還曾開支票、典當鑽錶及名牌包幫董子綺（董Vivi）籌賭場資金，且是男女朋友」

徐乃麟提告楊強蓉涉妨害名譽。楊女到案否認犯行，辯稱是徐乃麟告訴她名牌包及鑽錶是他朋友的，是他拿給董子綺讓她去當鋪當的，她不知典當所得是否為了賭場所需資金，也不知徐交付名牌包及鑽錶給董女用途為何。

她辯稱，只知道董女缺錢，是董女跟她說賭場要軋票，徐知道米蘭苑豪宅在開賭場等。檢方查出，楊女接受鏡週刊記者採訪時，未明確指稱徐確知該豪宅開設賭場，還曾開支票、典當鑽錶及名牌包幫董女籌賭場資金，經營賭場的龐大資金，部分是徐出的。

她僅空泛稱：「我又看到她（董女）有給我看到徐在幕後支持她…她就叫我做她的人頭，當租房子的人頭，因為她不方便他老婆知道…接下來就打麻將囉。」檢方查出，楊女僅陳述徐有協助董女裝潢房屋，及提供資金援助。

檢方認為，楊女並未具體指稱徐有與董女共同經營賭場之意，也未表示徐有提供鑽錶、名牌包供董女典當以支應賭場所需之今，週刊報導此部份內容，難認是楊女的本意，無從認其有誹謗犯意。