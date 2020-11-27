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涉監守自盜3億 台新理專抗告羈押禁見被駁確定

中央社 / 台北27日電

台新銀行高階理財專員周姓男子（中）疑為填補長期投資虧損，盜領經手客戶資金達新台幣3億元。 中央社
台新銀行高階理財專員周姓男子（中）疑為填補長期投資虧損，盜領經手客戶資金達新台幣3億元。 中央社
台新銀行周姓理財專員涉嫌盜領客戶資金達新台幣3億元，16日被台北地院裁定羈押禁見。周男不服北院裁定提起抗告，台灣高等法院今天駁回抗告，周男羈押禁見確定。

檢警調查，41歲的周男疑因長期投資炒期指虧錢，為填補投資虧損金額，藉推銷基金、股票、債券等金融商品或私下協助客戶投資之際，要求客戶在多張空白出款表單用印或簽名。

檢警查出，周男私下將客戶帳戶的金錢匯款至親友銀行帳戶，並利用他人帳戶製造資金斷點，最終再匯回自己名下帳戶，初步估計受害者有3人，分別財損為2.4億元、5000萬元及1000萬元。

台北地檢署14日指揮刑事局拘提周男到案，周男在警訊時表示，相關資金已填補投資虧損及購買賓士車等奢侈品。

檢察官複訊後，認定周男涉犯銀行法等罪，犯罪嫌疑重大，所犯為最輕本刑5年以上重罪，有勾串、逃亡之虞，向台北地方法院聲押禁見獲准。

周男不服羈押禁見裁定提起抗告，辯稱已主動提供檢警所有與銀行業務有關文件，且證人已作證，他已無滅證、勾串證人之虞。

周男還指稱，投資移民訊息是友人自行傳送，並非他主動諮詢；此外，他是為了賠償客戶，才與家人討論處分財產，並非脫產，也無逃亡之虞。

高院認為，北院裁定已詳細說明，周男挪用款項甚鉅，供述與證人歧異甚大，友人曾傳送投資移民、取得護照訊息，並認定周男與家人討論如何脫產，且周男曾要求未到案證人隱匿相關資料。

高院認定周男有逃亡、湮滅證據、勾串共犯及證人之虞，北院裁定羈押禁見並無違誤，今天駁回抗告，不得抗告。

台新 理專 盜領

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