追贓車擊斃少年判5月國賠148萬 警局：不會對警員求償

警員劉政國。記者王宏舜／攝影 桃園市警察局楊梅分局草湳派出所警員劉政國，2016年1月21日追逐贓車開槍打中後座16歲徐姓少年致死，劉一、二審各被依業務過失罪、過失致死罪判刑5月，最高法院今駁回定讞；桃園市警局表示，尊重刑事判決，另民事判市府、警局國賠148萬元已賠償完畢，因劉非重大過失不會對他求償。

桃園市警察局表示，尊重最高法院刑事判決，警局內部針對劉當時案發的情境、運動後射擊等做審議，認定劉當時使用警械的行為，並非出於故意或重大過失，因次不會對劉求償，另外刑事過失致死判刑5月，得易科罰金部分，警局也會全力協助他。

警局也說，民事一審國賠部分，因桃園市政府、警局，以及家屬都不上訴，全案已經確定，賠償金部分也已經全數撥付。

劉政國2016年1月22日凌晨巡邏時攔停田姓少年，田因偷竊車輛起初佯裝配合後又踩油門逃逸，劉為了逮捕對方從後開槍射擊，結果子彈貫穿車輛右後車窗，直接擊中右前座另名徐姓少年後腦，徐傷重搶救2天仍不治。

桃園地院一審依業務過失致死罪判劉5月，後因法條改變，高等法院二審改依過失致死罪論處，維持5月刑度，經檢方上訴，最高法院今駁回定讞。

民事部分，徐的母親認為劉逾越使用槍械時機，向桃園市府、桃園市警局求償求償897萬1210元，桃園地院判市府、警局應賠148萬5754元，雙方均未上訴，全案確定。