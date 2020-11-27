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三總醫師遭爆「每處都有炮友」 反擊卻挨吿妨害名譽

聯合報 / 記者蔡翼謙／台北即時報導

三軍總醫院澎湖分院醫師鄭旭智與陳姓女老師有感情糾紛，2018年陳開記者會指控鄭姓醫師「約炮、愛網路交友、被鄭當做洩慾工具」，媒體記者為求新聞平衡致電鄭求說法，鄭發聲明回應「陳早在18歲就生孩子，自己也被騙了」，陳事後對鄭提告妨害名譽，士林地方法院審結判無罪。

判決指出，鄭跟陳是前男女朋友，兩人因細故結怨，2018年9月7日下午，鄭透過律師發表聲明函電郵給三立電視台的記者，內容指出陳曾在18歲生下女兒，自己遭欺騙感情。三立電視台「五四新觀點」節目當天晚上播放鄭的聲明函，陳得知向鄭提告妨害名譽。

鄭辯稱，是陳前一天先開記者會誹謗他名譽，他事後接到記者來電，表示新聞必須平衡，希望他回應；因看診時見到一名自稱陳的表舅掛號，該表舅說陳在18歲時跟不知名男子發生性關係，生有一女，現年14歲；他自覺遭陳騙，才將此事說給記者。如果陳未開記者會，他也不會說。

陳女2018年9月6日早上10點，在律師陪同下開記者會，在場有蘋果日報、東森新聞雲、壹週刊、東森電視台、TVBS等媒體，指出鄭在她坐月子期間要求幫忙解決性需求、她的身體被鄭玩弄、被當成洩慾工具、鄭每處都有炮友、利用網路約炮。

三立電視台「五四新觀點」節目當天晚上11點16分將該事播出，記者為求新聞平衡致電鄭回應。

法官調查，鄭曾在看診期間，看到一名自曾陳的表舅用求醫名義掛診，當面跟鄭稱陳已經有小孩。結果，這名「表舅」只是偵信社人員，受狗仔隊以一天3000元的酬勞指派掛號，目的是跟陳聊天，將雙方對話錄音。

法官認為，鄭指出陳有小孩並非故意貶損陳的名譽，只是回應陳在記者會上的說法，目的是自我防衛、自辯及保護自身名譽，判處鄭無罪。

陳姓女老師當時在記者會上痛批，鄭將她當成洩慾工具，孩子生下後就斷絕聯繫，不負責，陳當時說「鄭是他第一個男人」，兩人在網上認識，雙方以結婚前提交往，不過事後發現鄭愛網路交友，她臨盆之際，鄭突反悔不願結婚。

士林地方法院認為鄭並非故意貶損陳的名譽，只是針對陳召開記者會的內容做回應。圖為報系資料照
士林地方法院認為鄭並非故意貶損陳的名譽，只是針對陳召開記者會的內容做回應。圖為報系資料照

記者會 結婚 妨害名譽

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