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等不到1個多月後退休 高市分局警勤務中心主任心肌梗塞猝死

台南市民皮包失而復得 至市長信箱留言大讚員警很有心

聯合報 / 記者邵心杰／台南即時報導

「好在有員警幫忙…」，台南市高姓女子日前在中西區某KTV唱歌，忘了拔機車鑰匙，想到後跑出來看，置物箱內皮包已不翼而飛，心急如焚向台南市警二分局南門派出所員警李英誌請求協助，經李鍥而不捨訪查，找到陳嫌找回皮包，通知高女領回，直至高女與市府官員等聚餐時提及此事讚不絕口，事情才曝了光，昨天公開表揚。李謙稱，這是份內的該做的事。

據調查，當時高女向南門派出所員警李英誌求助，指稱本月13日晚上，在西門路一段騎樓地停好機車後，前往KTV唱歌時發現鑰匙不在身上，疑似忘記拿走鑰匙，走回停車處時，發現放在機車置物箱內的皮包不翼而飛，可能遭人拿走。

李立即依規定受理及展開調查，循線查訪周邊可疑情事及來往人車，期間更主動放棄輪休時間，鍥而不捨，一周在22日終於找到42歲陳姓嫌犯，通知他到案說明，找回皮包，並通知高女領回，令她喜出望外，直說「沒想到皮包可以找回來」。

她與市府官員等聚餐機會提及此事，本月25日特別致函台南市市長信箱，表達謝意，整起事件才曝了光。

警二分局表示，民眾的小事，就是警察的大事，警員李英誌雖從警未達1年，但了解警察除了戮力維護治安、穩定社會秩序及維護交通的工作外，更應本於同理心為民服務，及時提供民眾協助，讓人民有感「警察是最佳依靠」。

高女日前與市府官員等聚餐機會提到皮包失而復得，並特別致函台南市市長信箱，對南門派出所員警李英誌（左）表達謝意。記者邵心杰／翻攝
高女日前與市府官員等聚餐機會提到皮包失而復得，並特別致函台南市市長信箱，對南門派出所員警李英誌（左）表達謝意。記者邵心杰／翻攝

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