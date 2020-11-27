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影／藝人徐乃麟借1千萬多年討不回 提告查封友人房屋

聯合報 / 記者王長鼎／新北即時報導

藝人徐乃麟去年遭爆料「假賣屋詐財」，他還開記者會澄清自己才是「受害者」，徐乃麟今天為了這起借貸糾紛官司到新北地院出庭，他說，5年前借人1千萬元，友人曹米芳拖了一個多月開立本票給他做為借款做擔保，雖後來有還款，但還差170萬元，他才會提告並查封曹女房屋，由於雙方各執一詞，法院裁定明年1月8日再開一次庭。

藝人徐乃麟去年遭爆料「假賣屋詐財」，他開記者會澄清自己才是「受害者」，爆料人蔡曜丞、曹米芳卻登門鬧場。徐控告兩人涉嫌妨害名譽，台北地檢署查出，並無假賣屋真詐財情形，蔡、曹女因購屋財務糾紛，以誇大渲染方式訴諸媒體，足以貶損徐外在形象及社會評價，今年10月中依加重誹謗罪起訴兩人。

今天開庭時，曹女由律師代表出庭，強調這筆金額是投資款，並非借款，且曹女已由透過徐乃麟大陸友人還款190萬人民幣，折合台幣950萬元，並非未還錢。

但徐乃麟說，當初大陸友人收到曹女匯款後，回台將現金交到他手上時，折合台幣還給他只有920餘萬元，還差170萬元，才會提告要求返還債務。

「公道自在人心。」他說，借朋友錢卻惹來一身羶，但凡走過必留下痕跡，對方去年鋪天蓋地的誣衊他，結果，他告對方一件誣告及4件加重誹謗都起訴，他相信法院一定會還他一個公道。

藝人徐乃麟借1千萬多年討不回，提告查封友人房屋並要求返還債務，今天他親自到新北地院出庭，強調公道自在人心，希望法院還他一個公道。記者王長鼎／攝影
藝人徐乃麟借1千萬多年討不回，提告查封友人房屋並要求返還債務，今天他親自到新北地院出庭，強調公道自在人心，希望法院還他一個公道。記者王長鼎／攝影
藝人徐乃麟借1千萬多年討不回，提告查封友人房屋並要求返還債務，今天他親自到新北地院出庭，強調公道自在人心，希望法院還他一個公道。記者王長鼎／攝影
藝人徐乃麟借1千萬多年討不回，提告查封友人房屋並要求返還債務，今天他親自到新北地院出庭，強調公道自在人心，希望法院還他一個公道。記者王長鼎／攝影

徐乃麟

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