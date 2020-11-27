追贓卻近距擊斃同車少年 桃園警用槍太超過判5月定讞

楊梅分局草湳派出所警員劉政國4年多前追逐贓車，劉下車開槍，子彈穿過車子右後方玻璃，打中坐在駕駛座旁的16歲徐姓少年。徐因彈頭卡在腦中不治，桃園地院依業務過失致人於死罪判劉5月徒刑，得易科罰金。因法條修改，高等法院依過失致死罪論處，維持5月刑度；檢方上訴，最高法院駁回定讞。

2016年1月21日凌晨，劉政國（32歲）與兩名員警巡邏經過楊梅區瑞溪路發現失竊轎車，閃燈鳴笛警示，對方拒停並加速逃逸，雙方在楊梅、平鎮、大溪等地高速追逐，員警後來攔停贓車。贓車停下後又試圖加速繞過警車逃逸，劉朝車子右側開槍，子彈貫穿右後車門玻璃、打中徐姓少年。劉開槍時，距贓車右側僅約0.18公尺、後方1.65公尺。

檢方偵訊時，劉政國稱當時情況緊急，懷疑車上乘客有藏毒或涉其他刑案才開槍制止，使用槍械並無不當。檢察官檢視行車記錄器，發現贓車只是逃避檢查，並無衝撞警車或攻擊員警的行為，員警當下並未遭到生命危害。檢方認為使用槍械應把握急迫性、必要性原則，也應以侵害法益最小方式處理；以當時的狀況，員警應該放棄射擊，採其他方式逮捕，開槍已逾越比例原則，認定警員有過失。

桃園地院認為若為制止偷車或收贓的犯罪嫌疑人駕車脫逃，應考慮車上仍有其他乘客，劉雖確信開槍不會誤傷贓車上的人而選擇開槍，但卻未顧及現場民眾生命安全，用槍時機與手段不容於法，判5月徒刑。

高院開庭時審理，劉說「發生這種事，對家屬感到很抱歉」，其餘都由律師劉繼蔚代答。公訴檢察官表示，劉使用警械不當，且當時他的生命身體並沒受到危害，明知贓車上有別人，用槍已逾越必要程度。

徐父認為劉政國是下車後近距離開槍，槍口是朝上而不是朝車輪，批評劉是「因情緒故意開槍」，怎符合警械使用條例？徐父說，4年多來，劉政國從沒表現出自己犯行是錯的，家屬要的是他向往生的兒子一句道歉，也希望類似的事件不會再發生。他懇請法官仔細看現場畫面，就可知「完全不是如劉所講的」，認為執法者應該要注意。

告訴代理人認為劉政國之所以認罪，只是要減輕刑責，卻未對家屬表示任何歉意、承認過失，希望加重刑度。公訴檢察官也請合議庭審酌死者雙親的意見，從重量刑。不過高等法院今除變更法條外，仍維持相同刑度。

檢察官上訴，最高法院以二審認事用法無違誤，駁回上訴，也就是劉遭判5月得易科罰金之刑確定。