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台南美髮沙龍男設計師染指小鮮肉學徒 掏鳥按摩判10月

聯合報 / 記者邵心杰／台南即時報導

台南市美髮店一小鮮肉男學徒今年初向張姓設計師提到有凍甲與腰酸問題，張表示可到其住處協助改善，當他脫掉上衣及長褲僅穿內褲讓張按摩，張稱按不到穴道拉下內褲，「不要這樣」學徒察覺有異用手遮擋，張不但搓揉其生殖器，還低頭作勢口交被推開，學徒藉故要與女友碰面離開，隔天馬上離職，張否認乘機揩油，台南地院認張犯強制猥褻罪處10月徒刑，可上訴。

張姓設計師表示，今年1月21日晚間，有在其住處床上為對方按摩，但否認有強制猥褻行為。他說，他當天幫對方按摩時，對方只有脫掉長褲，因為對方腰部酸痛，他覺得可能是站姿問題，對方是先躺著然後他把對方小腿拉起來甩一甩、搖晃骨盆，接下來對方翻過來趴著，他先壓腰部跟屁股，之後是按背部、肩胛骨。

他表示，他是用精油推，對方全程都有穿內褲，他並沒有刻意去碰觸對方的生殖器，對方每次講的沒有完全一致，正常人怎麼會讓別人脫內褲，而且對方也沒有立刻報警。

台南地院當庭勘驗兩人隔天對話錄音光碟，學徒說「老師你昨天為什麼那樣對我？」，張回答「我昨天也，我昨天，根本就不知道我在幹嘛，對，然後就按啊按」。學徒說「我只是想要明白說你為什麼會這樣做？」，張回稱「沒有這樣做啊，沒有什麼意思啊，我沒有什麼做，我什麼做了嗎，就是啊我什麼做了嗎？請問你說，你說口交，有口交下去了嗎？」，學徒說「你再不停你就口交下去了，如果我沒有擋住你是不是就口交下去了？」，張回稱「那請問我有口交下去了嗎？有口交下去了嗎？你有證…」。

學徒主管作證說，隔天他們早上開會時學徒沒有到，開會時張就問他知不知道學徒沒來的原因，他說不知道，他再打電話問學徒，開完會後他就打電話給學徒，學徒說「昨天設計師帶他回家、有脫他褲子，說要幫他按摩，結果差點口交他」，學徒說「他要離職」。

合議庭審酌，張為逞一己性慾，利用為對方按摩機會，恣意違反對方意願對其為碰觸生殖器的猥褻行為，使對方承受自主權及身體遭侵犯的苦痛，且犯後猶飾詞否認犯行，犯後態度難認良好。院方認張犯強制猥褻罪處10月徒刑，可上訴。

合議庭審酌，張姓設計師為逞一己性慾，利用為對方按摩機會，恣意違反對方意願對其為碰觸生殖器的猥褻行為，認他犯強制猥褻罪處10月徒刑，可上訴。圖／本報資料照
合議庭審酌，張姓設計師為逞一己性慾，利用為對方按摩機會，恣意違反對方意願對其為碰觸生殖器的猥褻行為，認他犯強制猥褻罪處10月徒刑，可上訴。圖／本報資料照

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