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27年前尹清楓命案部分偵結 軍火商「涂太太」、郭璽獲不起訴

聯合報 / 記者賴佩璇／台北即時報導

喧騰一時的拉法葉購艦案，海軍上校尹清楓身亡，其胞妹楊尹星雯指控軍火商涂鄭春菊、前海軍總司令部武獲室綜計組研究官郭璽涉命案，台灣高檢署依殺人罪發交台北地檢署偵辦，檢察官調查後今依罪嫌不足，給予涂婦、郭男等2人不起訴處分。尹案迄今仍是謎團。

此外，北檢依殺人罪通緝前海軍總司令莊銘耀辦公室上校主任陳祿曾。據了解，陳祿曾目前人疑在紐西蘭。

1993年12月10日上午8時20分許，海軍總部武獲室執行長尹清楓上校，被蘇澳籍德福三號漁船發現浮屍東澳外海。漁船將他的屍體撈回南興安檢所。

蘇澳警分局發現尹清楓穿著一件白色內衣、深藍色西裝褲，沒有穿鞋子與襪子，長褲口袋內尚有2000餘元，而右邊口袋邊則著「總工程師尹清楓」字樣。

警方與海軍聯繫後，證實死者就是尹清楓。由於尹清楓（49歲）當時預定翌月晉升為少將，且他負責採購拉法葉案，檢警懷疑死因不單純，12月11日上午，時任宜蘭地檢署檢察官柯士斌會同法醫董錫榮相驗。

經刑事局法醫楊日松會同軍法醫解剖相驗，發現頭部有嚴重的致命傷，認為有他殺嫌疑。檢警約談軍火商郭璽，郭供稱，另名軍火商「涂太太」涂鄭春菊曾以手上握有「尹清楓疑索賄錄音帶」及「女子照片」威脅尹清楓，郭男被列為重要關係人。

楊尹星雯指控涂鄭春菊、郭璽涉命案，共謀殺人。高檢署多年來一直將涂鄭春菊、郭璽等2人列為涉案關係人，依殺人罪發交北檢偵辦，因兩人住所地屬北檢管轄，無法移轉給士檢、宜檢。

檢方查出，涂鄭春菊1993年12月間透過立委遊說，積極爭取艦艇設備零件的採購訂單，尹清楓在12月9日失蹤當日，她仍不斷致電尹的王姓女秘書，求見尹促請儘快答覆海軍是否核發採購邀約函。

翌日下午，海軍總部前海軍上校郭力恆、郭璽、陳祿曾（通緝中）等人得知尹已死。衡諸常情，倘若涂鄭春菊事前計畫或參與謀殺，自不會於命案發生當日及翌日仍不斷表明身分撥打公務電話洽找、求見尹而自招可疑罪嫌。

檢方調查，尹承辦海軍採購案時，發現軍中現役人員與擔任軍火代理商的海軍退役人勾結舞弊情事，以及自身遭偷拍而有受誣陷脅迫情事。當時尹急於奔走、應付、化解涂鄭春菊以握有海軍弊端為由脅迫海軍對德國L廠寄發邀請函，同時反蒐證遭何人偷拍。

陳祿曾則在海軍同仁面前指示郭璽轉告涂鄭春菊不要逼人太甚。郭璽是依照上級長官指示，傳喚並安撫涂鄭春菊，使她不致公布海軍弊端，故此部分傳話內容並非討論殺害尹。

檢方在查無其他積極證據足資證明涂鄭春菊、郭璽兩人有和殺人犯行，按罪疑為輕原則，自難僅以片面指訴，就要讓兩人負擔殺人罪責，今依罪嫌不足，給予2人不起訴處分。

喧騰一時的拉法葉購艦案，海軍上校尹清楓身亡，其胞妹楊尹星雯指控軍火商涂鄭春菊、郭璽涉命案，台灣高檢署依殺人罪發交台北地檢署偵辦，檢察官調查後今依罪嫌不足，給予涂婦、郭男等2人不起訴處分。本報資料照片
喧騰一時的拉法葉購艦案，海軍上校尹清楓身亡，其胞妹楊尹星雯指控軍火商涂鄭春菊、郭璽涉命案，台灣高檢署依殺人罪發交台北地檢署偵辦，檢察官調查後今依罪嫌不足，給予涂婦、郭男等2人不起訴處分。本報資料照片

海軍 殺人 命案

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