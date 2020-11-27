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勞動基金爆弊！勞動部勞金局前組長涉貪炒股 北檢聲押禁見

聯合報 / 記者賴佩璇／台北即時報導

勞動部勞金局國內投資組前組長游迺文。 記者蘇健忠／攝影
勞動部勞金局國內投資組前組長游迺文。 記者蘇健忠／攝影
勞動部勞動基金運用局國內投資組前組長游迺文，涉嫌接受業者高級餐飲後，今年7、8月間委託證券公司用勞動基金帳戶內款項下單炒作某公司股價。台北地檢署昨搜索並約談游男及其陳姓妻子到案說明，檢方漏夜偵訊後，認定游男涉犯重罪，且有串滅證之虞，今晨向法院聲押禁見；游妻獲請回。

勞動部勞動基金運用局（簡稱勞金局或運用局）是勞動部所屬機關，專責管理勞工退休基金、勞工保險基金、就業保險基金、職業災害勞工保護專款、積欠工資墊償基金的運用業務。

勞動基金由勞保、勞退等基金組成，今年11月初勞金局公布截至9月底的最新投資收益，原先今年截至8月底累積收益仍超過771億元，但9月風雲變色，單月虧損達749億元，今年累積收益數只剩下22.4億元。

全案為勞動部主動發覺，報請廉政署調查。據了解，游迺文在事發後，今年9月18日，已被降調為非主管職的另組專門委員，靜候檢廉調查中。陳姓妻子則非公務員，為一般家庭主婦。

檢廉獲報，指游迺文今年接受高級餐飲後，7、8月間要求委託替運用局下單的證券公司，以運用局的勞動基金相關帳戶，持續掛單買進特定公司股票，達到操縱特定公司股價的目的。

此外，檢廉清查發現，游迺文自2012年9月至今年9月，平均每個月信用卡支出15萬元至22萬元，但他每月薪資10萬多元，這8年間帳戶內陸續共有900萬元不明現金存入，支出與薪資水平顯不相當，涉嫌財產來源不明罪。

檢廉昨兵分3路搜索游男住處，並約談游男及其陳姓妻子到案說明，全案朝貪汙罪之違背職務收受不當利益、財產來源不明罪、違反證交法操縱股價罪嫌方向偵辦。

勞動部勞金局國內投資組前組長游迺文。記者賴佩璇/攝影
勞動部勞金局國內投資組前組長游迺文。記者賴佩璇/攝影

勞動部 公務員 貪汙

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