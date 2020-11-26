涉公益侵占2100萬元 龍巖創辦人之妻劉萍100萬元交保

龍巖集團創辦人李世聰被控利用公益捐款名義，將龍巖公司款項挪至龍巖基金會並出售股票，再移轉至妻子劉萍擔任董事長的福澤慈善基金會名下，以繳交私人支出。台北地檢署今搜索並約談劉萍等人，劉萍繳交犯罪所得2100萬元，檢方複訊後依違反證交法等罪以100萬元交保。

劉萍被美女調查官移送北檢複訊，低頭皺眉、有不發一語。李世聰因身體不適告假，檢調將擇日傳喚約談。

檢察官林俊廷今指揮台北市調處，搜索龍巖公司及兩基金會與李、劉婦住處等地，並約談龍巖李世聰及劉萍等2人到案。