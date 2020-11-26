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華山分屍凶手提和解 死者父罵：如是你家人做何感想？

聯合報 / 記者王宏舜／台北即時報導

射箭教練陳伯謙性侵高姓女學員，勒斃分屍裝7袋棄置荒野，還割下乳頭、陰道當標本，一審依強制性交故意殺人、遺棄屍體等罪判死刑、褫奪公權終身，但二審認為陳「自首」改判無期徒刑。最高法院上月27日撤銷發回高院更審，更一審今開庭，陳向法官表示想和被害家屬和解，但高父痛批「應該判處極刑給社會交代」。

陳伯謙2018年5月31日下午和高女在野居草堂飲酒聊天，高女酒後昏睡；翌日凌晨，陳性侵高女後勒斃分屍13塊，裝成7袋多次載往陽明山焿子坪沿路棄屍。陳肢解屍體時，臨時起意想將切割形狀較完整的高女左側乳頭、外陰部製成標本，用鹽巴、明礬覆蓋，放入夾鍊袋內；一審認為，警方作證稱從高女家屬通報失蹤後鎖定陳涉案，不認為陳自首，判陳死刑。

高院前審改判陳伯謙無期徒刑，理由是「自首供出犯罪經過及棄屍地點，並帶同警方尋獲屍塊，使原無積極證據之警方得以明確偵辦」，得以減刑，但判決引發爭議。最高法院指出，二審僅以部分證詞就推斷警方當時只是單純主觀猜測陳涉案，認定陳自首，調查證據不完備；依據警方、高女父親協尋過程，陳多次提供不實訊息，刻意引導或規避調查方向，二審也有記載陳刻意誤導，對於陳自首動機，沒有斟酌各項事證說明裁量理由，有違誤。

最高法院認為，二審認定高女案發前酒醉昏睡，此部分事實仍不明瞭，判決理由不備，另二審沒有詳細說明如何認定陳伯謙強制性交、殺人犯行之間存有密切銜接性的理由，因此撤銷發回更審。最高法院並指出，二審判決之後刑事訴訟法已修正施行，案件發回，法院審理時應依規定讓被害人家屬表示量刑意見，並斟酌家屬意見作出判決。

高院更一審今行準備程序，陳被押解出庭時，面對鏡頭一語未發。開庭時，高父痛批陳「你的良心過得去嗎？」，並指他「缺德」，質疑若是他的家人遇到這種事，做何感想。高母則指責說，當家人急著找女兒時，「你那麼會演戲」。

射箭教練陳伯謙犯下華山分屍案，台灣高等法院更一審今開庭，陳表示想與被害家屬和解，死者父親痛罵「應該判處極刑給社會交代」。記者王宏舜／攝影
射箭教練陳伯謙犯下華山分屍案，台灣高等法院更一審今開庭，陳表示想與被害家屬和解，死者父親痛罵「應該判處極刑給社會交代」。記者王宏舜／攝影

自首 棄屍 殺人

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