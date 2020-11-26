殯葬所員工索撿骨紅包被判刑 桃市府杜絕不法籲檢舉

桃園中壢殯葬服務中心火化場班長吳祥貴、約僱員李德仁，被控以民間習俗「點火、撿骨」必須給紅包為由，向殯葬業者索取500至1000元不等的紅包，高等法院分判2人4年10月、4年徒刑。桃園市政府殯葬管理所今天發出聲明，強調對此案深感痛心，2人已於2016年相繼離職，並說明已設監視器加強管理，呼籲若再發生類似情事，民眾可向市府政風處檢舉，殯葬管理所明年也將設置專責政風人員，加強監督防制不法。

由於民間習俗點火、撿骨需給紅包以沖喜，中壢殯葬服務中心為杜絕員工向喪家或殯葬業者承襲索取紅包陋習，早在2007年起，自火化場撿骨裝罐費提撥部分費用作為員工提成獎金，每月可分得約1萬8千元至3萬元不等獎金，但吳祥貴、李德仁仍犯案。

吳、李2人原被桃園地院依貪汙治罪條例不違背職務收賄罪分判8年2月、8年徒刑，案經上訴，高等法院認定收賄金額不高，改判4年10月、4年徒刑。桃園市殯葬管理所指出，此案在2016年揭露後，殯葬所積極配合司法單位調查提供相關資料，現經高等法院認定2人貪汙事證明確，殯葬管理所深感痛心，並強調已採取相關防制措施。