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殯葬所員工索撿骨紅包被判刑 桃市府杜絕不法籲檢舉
桃園中壢殯葬服務中心火化場班長吳祥貴、約僱員李德仁，被控以民間習俗「點火、撿骨」必須給紅包為由，向殯葬業者索取500至1000元不等的紅包，高等法院分判2人4年10月、4年徒刑。桃園市政府殯葬管理所今天發出聲明，強調對此案深感痛心，2人已於2016年相繼離職，並說明已設監視器加強管理，呼籲若再發生類似情事，民眾可向市府政風處檢舉，殯葬管理所明年也將設置專責政風人員，加強監督防制不法。
由於民間習俗點火、撿骨需給紅包以沖喜，中壢殯葬服務中心為杜絕員工向喪家或殯葬業者承襲索取紅包陋習，早在2007年起，自火化場撿骨裝罐費提撥部分費用作為員工提成獎金，每月可分得約1萬8千元至3萬元不等獎金，但吳祥貴、李德仁仍犯案。
吳、李2人原被桃園地院依貪汙治罪條例不違背職務收賄罪分判8年2月、8年徒刑，案經上訴，高等法院認定收賄金額不高，改判4年10月、4年徒刑。桃園市殯葬管理所指出，此案在2016年揭露後，殯葬所積極配合司法單位調查提供相關資料，現經高等法院認定2人貪汙事證明確，殯葬管理所深感痛心，並強調已採取相關防制措施。
桃園殯葬所指出，為避免再次發生員工向家屬索取紅包或收受家屬贈送紅包，殯葬管理所採用走動式管理，並於園區設置監視器加強監督；另於受理案件時會主動簡訊通知家屬，說明相關服務皆依市府法規收費，請家屬勿送紅包，如有同仁或業者索取紅包，可向市府政風處檢舉，也定期於殯葬管理所舉辦相關廉政宣導，避免同仁觸法。
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