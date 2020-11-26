假冒金融分析師騙人投資 不法集團負責人聲押禁見

高雄市46歲江姓男子為首的不法吸金集團，對外佯稱是金融指數操作分析師，以可每月提供投資人固定利息、2年可回本等內容宣傳，詐騙數十位退休公教人士參與投資，不法所得超過1億元，橋頭地檢署認定江男涉犯非銀行收受存款罪、詐欺取財罪等罪嫌，向法院申請羈押禁見獲准。

橋檢接獲法務部調查局台東縣調查站情資，立即指示各單位組成專案小組全力偵辦，本月23日搜索該公司，查扣相關帳戶存摺等資料，並通知江姓負責人等6人到案說明。

專案小組調查發現，江男等人透過投資活動等，招攬退休公務員，對外佯稱是亞太區金融指數操作分析師，並獲得外商平台授權，為台灣、香港地區平台代理商，有外匯、期貨操作能力，並可創造獲利、每月提供投資人利息，2年後可完全回本等。

江男等人又稱，該公司旗下經營不動產包租代管、專款專戶投資台指期等項目，讓投資人誤信確有成立公司及操作外匯的獲利能力，因而遭詐騙，初估該集團自今年2月起至今，近10個月內已吸金逾1億元。

檢方漏夜訊問後，認定江男涉犯銀行法非銀行收受存款罪、刑法詐欺取財罪等罪嫌重大，且有串證及反覆實施詐騙之虞，向法院聲請羈押禁見獲准，另外5人請回。