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假冒金融分析師騙人投資 不法集團負責人聲押禁見

聯合報 / 記者陳玫伶／高雄即時報導

高雄市46歲江姓男子為首的不法吸金集團，對外佯稱是金融指數操作分析師，以可每月提供投資人固定利息、2年可回本等內容宣傳，詐騙數十位退休公教人士參與投資，不法所得超過1億元，橋頭地檢署認定江男涉犯非銀行收受存款罪、詐欺取財罪等罪嫌，向法院申請羈押禁見獲准。

橋檢接獲法務部調查局台東縣調查站情資，立即指示各單位組成專案小組全力偵辦，本月23日搜索該公司，查扣相關帳戶存摺等資料，並通知江姓負責人等6人到案說明。

專案小組調查發現，江男等人透過投資活動等，招攬退休公務員，對外佯稱是亞太區金融指數操作分析師，並獲得外商平台授權，為台灣、香港地區平台代理商，有外匯、期貨操作能力，並可創造獲利、每月提供投資人利息，2年後可完全回本等。

江男等人又稱，該公司旗下經營不動產包租代管、專款專戶投資台指期等項目，讓投資人誤信確有成立公司及操作外匯的獲利能力，因而遭詐騙，初估該集團自今年2月起至今，近10個月內已吸金逾1億元。

檢方漏夜訊問後，認定江男涉犯銀行法非銀行收受存款罪、刑法詐欺取財罪等罪嫌重大，且有串證及反覆實施詐騙之虞，向法院聲請羈押禁見獲准，另外5人請回。

橋檢提醒，投資人應循正當合法管道進行投資理財，對以各種強調保證獲利、高報酬，只需拉下線、商品虛化等投資方案需謹慎進場，勿輕信不法分子投資術語，以免血本無歸，甚至誤觸法網。

橋頭地檢署日前破獲對外佯稱是金融指數操作分析師的不法吸金集團，將江姓負責人以非銀行收受存款罪、詐欺取財罪等罪嫌，向法院申請羈押禁見獲准。記者陳玫伶／攝影
橋頭地檢署日前破獲對外佯稱是金融指數操作分析師的不法吸金集團，將江姓負責人以非銀行收受存款罪、詐欺取財罪等罪嫌，向法院申請羈押禁見獲准。記者陳玫伶／攝影

詐騙 外匯 吸金

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