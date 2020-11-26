撤銷茄萣濕地道路開發環評結論 環團及居民敗訴確定
高雄市政府公告通過「茄萣區1-4號道路」環評審查結論，地球公民基金會與茄萣鄭姓等14位居民不滿茄萣濕地被「開膛剖腹」，提告撤銷原處分。高雄高等行政法院去年判居民敗訴，案經上訴，最高行政法院認為市府所屬機關身分的環評委員無須迴避，且原處分無恣意判斷情事，今駁回上訴確定。
判決指出，高雄市政府工務局新建工程處申請茄萣區部分道路開闢工程，經高雄市府環評會於2014年召開第33次會議決議通過環境影響評估審查，經高雄市府公告審查結論。鄭姓居民等人不服，提起行政訴訟，高高行判居民勝訴，經上訴，最高行駁回確定。
前案審理期間，高市府於2016年3月2日召開第41次環評會會議，作成「1.原審查結論廢止，原案退回專案小組續行審查。2.請開發單位彙整補正所有相關資料送審。」決議。
工務局新建工程處於2016年3月31日將開發案環境影響說明書等補正資料再送環評會審查，案經環評會審查後依法於同年8月31日召開第43次環評會會議，作成通過環評審查決議，高市府並於10月21日公告環說書審查結論。
鄭姓居民等人不服，提起行政訴訟。高高行去年3月12日宣判，認為環評會作成審查結論認定該開發案，並無「對環境有重大影響之虞」，且第43次環評會議並無環評會委員應迴避而未迴避的違法情事，判鄭姓居民等14人敗訴。
地球公民基金會與茄萣生態文化協會及守護茄萣濕地青年聯盟等環團，發聲明指出，高雄市政府執行原開路計畫，茄萣濕地恐將開膛剖腹，直接剷平黑面琵鷺夜棲點，更會造成棲地破碎化，迫使眾多珍稀瀕危生物流離失所等。
鄭男等人提上訴，最高行指出，高市府所屬機關身分的環評委員，並無環評法第3條第2項後段及環評法施行細則第5條之1迴避表決之適用；且高雄市府以原處分公告開發案環說書通過環評審查結論，並無不合，今駁回上訴確定。
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