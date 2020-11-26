快訊

人類能擁有月球嗎？NASA發起「阿提米絲協議」的盤算

聽新聞
test
0:00 / 0:00

撤銷茄萣濕地道路開發環評結論 環團及居民敗訴確定

聯合報 / 記者賴佩璇／台北即時報導

高雄市政府公告通過「茄萣區1-4號道路」環評審查結論，地球公民基金會與茄萣鄭姓等14位居民不滿茄萣濕地被「開膛剖腹」，提告撤銷原處分。高雄高等行政法院去年判居民敗訴，案經上訴，最高行政法院認為市府所屬機關身分的環評委員無須迴避，且原處分無恣意判斷情事，今駁回上訴確定。

判決指出，高雄市政府工務局新建工程處申請茄萣區部分道路開闢工程，經高雄市府環評會於2014年召開第33次會議決議通過環境影響評估審查，經高雄市府公告審查結論。鄭姓居民等人不服，提起行政訴訟，高高行判居民勝訴，經上訴，最高行駁回確定。

前案審理期間，高市府於2016年3月2日召開第41次環評會會議，作成「1.原審查結論廢止，原案退回專案小組續行審查。2.請開發單位彙整補正所有相關資料送審。」決議。

工務局新建工程處於2016年3月31日將開發案環境影響說明書等補正資料再送環評會審查，案經環評會審查後依法於同年8月31日召開第43次環評會會議，作成通過環評審查決議，高市府並於10月21日公告環說書審查結論。

鄭姓居民等人不服，提起行政訴訟。高高行去年3月12日宣判，認為環評會作成審查結論認定該開發案，並無「對環境有重大影響之虞」，且第43次環評會議並無環評會委員應迴避而未迴避的違法情事，判鄭姓居民等14人敗訴。

地球公民基金會與茄萣生態文化協會及守護茄萣濕地青年聯盟等環團，發聲明指出，高雄市政府執行原開路計畫，茄萣濕地恐將開膛剖腹，直接剷平黑面琵鷺夜棲點，更會造成棲地破碎化，迫使眾多珍稀瀕危生物流離失所等。

鄭男等人提上訴，最高行指出，高市府所屬機關身分的環評委員，並無環評法第3條第2項後段及環評法施行細則第5條之1迴避表決之適用；且高雄市府以原處分公告開發案環說書通過環評審查結論，並無不合，今駁回上訴確定。

高雄市政府公告通過「茄萣區1-4號道路」環評審查結論，地球公民基金會與茄萣鄭姓等14位居民不滿茄萣濕地被「開膛剖腹」，提告撤銷原處分。高雄高等行政法院去年判居民敗訴，案經上訴，最高行政法院認為市府所屬機關身分的環評委員無須迴避，且原處分無恣意判斷情事，今駁回上訴確定。圖／本報資料照
高雄市政府公告通過「茄萣區1-4號道路」環評審查結論，地球公民基金會與茄萣鄭姓等14位居民不滿茄萣濕地被「開膛剖腹」，提告撤銷原處分。高雄高等行政法院去年判居民敗訴，案經上訴，最高行政法院認為市府所屬機關身分的環評委員無須迴避，且原處分無恣意判斷情事，今駁回上訴確定。圖／本報資料照

環評 高雄市 濕地

延伸閱讀

魏應充更一審判刑 頂新製油公司將提上訴

TikTok剝離在美業務再獲延7天 FCC駁回中興上訴

環團要求蘇貞昌減煤治空汙 環保署：空品呈改善趨勢

花11億補助七期燃油機車 環團：讓電動運具倒退

相關新聞

魏應充更一審判刑9年2月 不得易科罰金部分為4年10月

頂新油品案2年前，前董事長魏應充被判刑15年，其中6年得易科罰金，經最高法院發回，台中高分院更一審今天宣判，合議庭認魏等...

舌癌男僅能「吹微氣」警認拒酒測 法官逆轉撤罰

高雄洪姓男子今年3月遇攔查被要求酒測，但他僅吹出微氣，員警便依拒測開單舉發。洪不服提行政訴訟，主張他舌部腫瘤「咽喉癌三期...

單親媽勒斃子女遭判死 辯護律師批法官民粹

吳姓單親媽媽勒斃子女案，法院一審認為吳女無悔意判死。辯護律師廖蕙芳今天發出6點聲明，強調吳女獨扛養育和生活壓力，但法官忽...

「與卷證不符」 苗縣長徐耀昌棄土案無罪遭最高院撤銷

苗栗縣長徐耀昌22年前擔任頭份鎮長期間，被控違反縣府明令垃圾場不得引進外縣市棄土、控管核發棄土證明規定，核發棄土證明給棄...

假冒金融分析師騙人投資 不法集團負責人聲押禁見

高雄市46歲江姓男子為首的不法吸金集團，對外佯稱是金融指數操作分析師，以可每月提供投資人固定利息、2年可回本等內容宣傳，...

撤銷茄萣濕地道路開發環評結論 環團及居民敗訴確定

高雄市政府公告通過「茄萣區1-4號道路」環評審查結論，地球公民基金會與茄萣鄭姓等14位居民不滿茄萣濕地被「開膛剖腹」，提...

魏應充更一審判刑 頂新製油公司將提上訴

頂新油品案，台中高分院更一審今天宣判，合議庭認魏等人犯販賣假冒食品、詐欺取財等罪，判魏應充9年2月，其中4年10月不得易...

棄土案最高法院發回更審 徐耀昌：司法一定會還我清白

苗栗縣長徐耀昌於22年前被控涉及棄土案，高等法院去年8月判無罪，最高法院今天撤銷原判決、發回更審，引起地方政壇注目，徐耀...

自稱幫女友還債、家人要開刀 中壢偵查佐吞35萬被判2年

桃園市警察局中壢分局陳姓前偵查佐自稱家中有急用，侵吞破獲詐騙集團扣下的35萬元贓款，分局稱內部清查主動發現，但桃園地院查...

男子不顧友人受傷肇逃 躲草叢被警找到辯拉肚子

彰化縣賴姓男子去年開車載友人施姓男子行經鹿港，卻與陳姓駕駛所駕的小客車撞上，造成友人及陳姓駕駛受傷，賴男卻不管友人，自己...

鎖定淘寶網購商機 日月同輝「火速科技」地下匯兌遭辦

日月同輝有限公司負責人胡可兆、日月支付有限公司負責人林明宏，被控設立「火速科技」網站，替沒有支付寶帳戶的台灣人網購淘寶等...

七連霸前議員今發監因口腔癌、心臟病 檢方暫緩3周執行

七連霸桃園市前議員張運炳前年競選時與堂弟張芳焱交付樁腳1萬1000元至4萬元不等現金行賄，最後順利「吊車尾」連任，一、二審...

熱門新聞

祭拜高以翔後倒在墓旁 資深音樂人呂曉棟疑心臟病猝逝

大學男大生墜樓 倒臥宿舍後山坡當場死亡

花蓮消防局人事室主任北上開會猝死 局長：非常錯愕

龍巖創辦人李世聰夫婦涉公款私用 侵占2100萬遭約談

桃園消防小隊長寢室猝逝 曾為男嬰接生8年後火場再救同一人

16歲少女應邀跑毒趴 恍惚中慘遭4男壓頭性侵

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。