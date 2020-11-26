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魏應充更一審判刑 頂新製油公司將提上訴
頂新油品案，台中高分院更一審今天宣判，合議庭認魏等人犯販賣假冒食品、詐欺取財等罪，判魏應充9年2月，其中4年10月不得易科罰金。針對台中高分院判決結果，頂新製油公司表示強烈遺憾，強調本案已有17項新證據可證明被告無罪，但未獲調查，對判決結果無法接受，將在收到判決書後提出上訴，捍衛清白。
律師轉述頂新製油前董事長魏應充聽到判決結果的反應，律師表示，魏應充先生一如以往，以平常心相對，情緒平穩，但也略為感嘆：「自己與這塊土地的緣分不夠」。對於一路來所受的社會誤解，選擇以佛法自我釋懷。
頂新製油公司表示，當年衛福部清查油品進口商背景時，越南工商部回函指稱，出口油品給頂新的越南大幸福公司，沒有食品安全條件合格證書，引發後續調查及起訴，所謂「罪證」也都是圍繞此證書「拼湊」而來，全案發展至今，已有17項新證據可證明工商部出具烏龍函文，相關罪證也都不成立，遺憾法院未進行新證據調查，逕自在違反無罪推定的原則下重判，頂新製油將在收到判決書後提出上訴，捍衛清白。
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