舌癌男僅能「吹微氣」警認拒酒測 法官逆轉撤罰

高雄洪姓男子今年3月遇攔查被要求酒測，但他僅吹出微氣，員警便依拒測開單舉發。洪不服提行政訴訟，主張他舌部腫瘤「咽喉癌三期」，並提出醫院診斷，證明他化療後導致吹氣不協調；高雄地院法官採信說法，認定並非故意不配合，撤銷18萬罰鍰、吊照及參加道安講習的裁處，可上訴。

判決指出，有3次酒駕前科的洪姓男子今年3月26日晚間7點2分，開車行經高雄左營區東門、城峰路口，警方發現他未繫安全帶而攔查，當場聞到酒味，要求下車進行呼氣酒測。

洪姓男子否認喝酒，拉開右側衣領說「因為我這裡有開刀」，接下來呼氣酒測卻無法成功，過程中員警提醒「整個含住（吹嘴），氣不要往外跑」、「再大力一點，我這邊（指吹嘴另一端）都沒有風」，他多次回應「我有吹出去」，但連測8次失敗。

員警接著宣讀拒測的權利，並要他再測3次，但洪表明「不然你給我開拒測好了」，雖考慮之後他再試1次，依舊失敗，警方當場依拒測程序填單舉發，他雖向高市府交通局陳述不服，仍遭裁處18萬罰鍰、吊銷駕駛執照，並應參加道路交通安全講習。

洪姓男子主張，他有咽喉癌三期，整個下巴僵硬，吞食困難、無法大口吹氣，當下也告知員警他做過電療、化療，沒辦法很大力吹氣，並有翻開衣服讓警方看有裝置靜脈管；市府交通局辯稱，承辦員警指出洪以「吸氣、抿氣、吹微氣」等小技巧規避、敷衍了事，雖自稱生病而吹氣不協調，也沒佐證與「呼氣能力」關聯性。