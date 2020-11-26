自稱幫女友還債、家人要開刀 中壢偵查佐吞35萬被判2年
桃園市警察局中壢分局陳姓前偵查佐自稱家中有急用，侵吞破獲詐騙集團扣下的35萬元贓款，分局稱內部清查主動發現，但桃園地院查出，是少年法庭審理詐欺車手案，察覺入庫贓款有異，通知分局才曝光；法院考量，陳為幫女友還債、已繳回不法所得，今依2個貪汙罪判陳2年、褫奪公權2年，緩刑4年，可上訴。
法院考量，陳身為警務人員，屬於公務員，法令意識應高於一般人，對於期經辦刑案所查獲扣案物品，竟擅將本應入庫的贓款，挪為己用，其舉實屬不該，考量他犯後坦承，因女友無法申辦貸款，需錢孔急幫她還債，以及繳付家人欠約手術費用才犯案。
法院審酌，陳東窗事發，為了彌補己過，已經繳回犯罪所得，且他當警察2016年起考績均甲等，辦案獲嘉獎429次、記功19次，可見是戮力從公、盡忠職守的警員，本無必要冒險犯案，可認他是遇到難關、錯誤判斷才犯錯，也和一般圖一己私慾侵吞犯罪有別，依刑法第59條予以減刑。
法院指出，陳無前科、素行尚佳，卻不思廉潔挪用贓款，但其侵占植物上所持有非公共財物，非謂並無危害官箴，減損公務員威信，衡量其動機、犯後態度等。
法院依2個侵占職務上持有非公用私有財物罪，各判陳1年、1年5月，應執行有期徒刑2年、褫奪公權2年，緩刑4年，並應向公益團體提供120小時勞務。
檢方調查，陳姓前偵查佐（34歲）去年9月、12月參與破獲李姓男子、徐姓少年詐欺集團提領贓款案件，分別扣下現金35萬5000元、47萬元，李負責保管這些贓證物，中壢分局偵查隊今年4月內部稽核、比對扣押物清冊，驚覺陳經手的2件詐團案，依規要繳入檢方贓物庫金額短少。
中壢分局認為陳涉有侵吞重嫌，將移送桃園地檢偵辦，桃檢查出，陳分別在去年9月23日、12月9日，從2筆贓款22萬5000元、27萬元，侵吞15萬元、20萬元，共35萬元，犯行明確；陳男則坦承，因為家有，要幫還女友、弟弟欠債才挪用贓款，事後已經自動繳回全數犯罪所得。
檢方認為，陳涉犯貪汙治罪條例第6條第1項第3款之侵占職務上持有非公用私有財物罪嫌，但考量他犯後坦承、繳回不法所得，依貪汙罪起訴，建請法院減輕其刑；中壢分局表示，陳4月30日辭職，將待判決確定後移付懲戒。
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