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華山分屍案陳伯謙無期徒刑遭撤銷 更審出庭不語

中央社 / 台北26日電

華山草原分屍案凶嫌陳伯謙一審判死，二審改判無期徒刑，經最高法院撤銷發回，高院更一審今天首次開庭，陳伯謙被問到會不會擔心這次遭判死刑、向高女家屬道歉等，均不發一語。

台灣高等法院更一審今天開庭，陳伯謙被提訊出庭時，面對媒體提問，緊跟著法警步伐，未做任何表示。高院更一審考量本件涉及性侵，不公開審理。

全案緣於，陳伯謙於民國107年6月間在華山草原上的野居草堂性侵酒醉昏睡高姓女子，再以手勒死女方，進行分屍，另將高女包包內現金花用殆盡。

一審台北地方法院審理後，依強制性交而故意殺害被害人罪，判處陳伯謙死刑，褫奪公權終身；竊盜罪，有期徒刑10月；遺棄屍體罪，有期徒刑4年6月。應執行死刑，褫奪公權終身。

案經上訴，二審台灣高等法院認定，陳伯謙自首供出犯罪經過及棄屍地點，並帶同警方尋獲屍塊，使原無積極證據的警方得以明確偵辦，既然陳伯謙因自首而取得有利的量刑因子，二審改判無期徒刑。

全案經上訴，最高法院審理後認為，刑法第62條自首減刑規定，原規定難以因應各種不同動機的自首案例，94年修正為「得減輕其刑」，由裁判者視具體情況減刑；原審就陳伯謙自首的動機，未綜合各項事證，斟酌說明裁量理由，有理由欠備的違失，判決自首減刑的認定是否適法難據以斷定，撤銷殺人及遺棄屍體罪部分，發回高院更審。

此外，陳伯謙被控竊盜罪部分，一審判處10月徒刑，二審改判8月，陳男也提起上訴，但竊盜罪為不得上訴之罪，最高法院駁回上訴確定。

華山分屍案凶嫌陳伯謙（左）一審被判死，二審改判無期徒刑，經最高法院撤銷發回後，高院更一審26日首次開庭，陳伯謙出庭時面對媒體提問，均不發一語。中央社
華山分屍案凶嫌陳伯謙（左）一審被判死，二審改判無期徒刑，經最高法院撤銷發回後，高院更一審26日首次開庭，陳伯謙出庭時面對媒體提問，均不發一語。中央社

自首 棄屍 竊盜

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