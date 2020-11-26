男子不顧友人受傷肇逃 躲草叢被警找到辯拉肚子

彰化縣賴姓男子去年開車載友人施姓男子行經鹿港，卻與陳姓駕駛所駕的小客車撞上，造成友人及陳姓駕駛受傷，賴男卻不管友人，自己逃到附近草叢躲了一個半小時，才被發現，還說自己是因拉肚子才在草叢，彰化地方法院以賴男發生車禍時毫無通報救援，依肇事致人傷害逃逸罪判處賴男一年一月有期徒刑。

賴姓男子去年9月13日中午駕車載施姓友人行經鹿港鎮工業西七路與鹿工北三路的無號誌交岔路口時，撞上陳男所駕駛的小客車，造成施姓友人脖子扭傷，陳男車頭幾全毀，前胸、腹部均挫傷、膝部、手部挫傷、疑腦震盪。

但賴男不顧友人和對方安危，自行從駕駛座車窗爬出車外脫困後，也沒叫救護車救援，警消人員前往搶救後，並在現場找了一個半小時，才在車禍現場約178公尺的草叢中發現賴男，賴男先是辯稱他肚子痛，跑到草叢拉肚子，法官問拉肚子拉了一個多小時?他又改稱草叢處比較涼，他身體不舒服，走到草叢的大樹旁，躺下來就暈倒了，醒來才看到警方在找他。

原來賴男早在2016年就有酒駕前科，判刑4個月已執行完，現在已無駕照，但他無照駕駛，被找到時測得其吐氣所含酒精濃度每公升達0.07毫克，賴男想逃避罪責，卻不顧其他兩人安危。

判決指出，此起車禍陳男車頭幾全毀，屬於嚴重車禍，但賴男只顧自己爬出車外脫困，絲毫未理會關心受傷的兩人，也未叫救護車，所為極不可取，也增加陳男和施男傷害擴大的風險，惡性不輕。

由於檢察官求刑8個月，法官認為以其惡性，求刑8個月還太輕，應加重其刑，因此依公共危險肇事致人傷害逃逸罪將賴男判刑一年一月，可上訴。