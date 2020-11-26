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鎖定淘寶網購商機 日月同輝「火速科技」地下匯兌遭辦

聯合報 / 記者賴佩璇／台北即時報導

日月同輝有限公司負責人胡可兆、日月支付有限公司負責人林明宏，被控設立「火速科技」網站，替沒有支付寶帳戶的台灣人網購淘寶網拍，8年來經營第三方支付及地下匯兌業務，通匯逾6億元，涉嫌違反銀行法。台北地檢署今指揮調查局北機站，兵分9路搜索並約談胡、林等5人到案。

由於現行申辦支付寶要實名認證，申辦者須提供大陸手機、地址等個人資料，所以這些台灣顧客才會上網搜尋「支付寶代收代付平台」，得知「火速科技」這個「跨海購物幫手」，輸入台灣的手機號碼、電郵，收到簡訊碼確認後，註冊為「火速會員」。

檢方調查，2012年迄今，胡、林2人涉成立「www.tw711.com」、「2006tw.com」等「火速科技」網路平台，網站顯示可以代台灣客戶用支付寶付錢購買淘寶、阿里巴巴等大陸網拍，吸引台灣買家提供個資註冊、登記成為會員後，進入匯兌試算頁面。

會員可透過此平台，填入欲存入多少金額的人民幣進入大陸支付寶帳戶，再依平台每日匯率加上每筆20至30元新台幣的手續費計算匯款總額。會員再把新台幣匯進胡男指定的數個帳戶內，待胡確認收到款項後，透過大陸帳戶代客戶存入等值金額人民幣。

檢察官劉怡婷今指揮北機站，兵分9路搜索並約談胡、林、胡男胞姊、負責處理資金的黃男及鄭女等5人到案，預計晚間移送北檢複訊。

依據銀行法第29條第1項規定，除法律另有規定者外，非銀行不得經營收受存款、受託經理信託資金、公眾財產或辦理國內外匯兌業務。

依同法第125條規定，違反者可處3年以上、10年以下徒刑，得併科1千萬元以上、2億元以下罰金。犯罪獲取財物或財產上利益達1億元以上者，可處7年以上徒刑，得併科2500萬元以上、5億元以下罰金。

日月同輝有限公司負責人胡可兆、日月支付有限公司負責人林明宏，被控設立「火速科技」網站，被控經營地下匯兌業務，8年通匯逾6億元，涉嫌違反銀行法。台北地檢署今指揮調查局北機站，兵分9路搜索並約談胡、林等5人到案。圖／翻攝網站
日月同輝有限公司負責人胡可兆、日月支付有限公司負責人林明宏，被控設立「火速科技」網站，被控經營地下匯兌業務，8年通匯逾6億元，涉嫌違反銀行法。台北地檢署今指揮調查局北機站，兵分9路搜索並約談胡、林等5人到案。圖／翻攝網站

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