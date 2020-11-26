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「與卷證不符」 苗縣長徐耀昌棄土案無罪遭最高院撤銷

聯合報 / 記者王宏舜／台北即時報導

苗栗縣徐耀昌22年前擔任頭份鎮長期間，被控違反縣府明令垃圾場不得引進外縣市棄土、控管核發棄土證明規定，核發棄土證明給棄土仲介業者，仲介再販售給營建業者牟利1200百多萬元。台北地院依圖利罪判徐9年徒刑，高等法院認為不能因其他被告犯行而認定徐圖利，去年8月改判他無罪。檢方上訴，最高法院今撤銷原判決、發回更審。

最高法院認為，時任鎮長的徐耀昌是否逾越行政裁量權限、對於鎮公所同意收受廠商工程土方是否知情，高院認定的事實與卷證資料不相符，有必要再調查釐清，因此撤銷徐的無罪判決，發回更審。

1999年台北市調查處接獲檢舉，指台北市政府工務局經辦棄土業務的承辦人，受理工程包商申請開工時，不僅未依規定審核包商出示的棄土證明，還涉嫌收受賄賂，縱容土方業者任意傾倒廢土。由於工程廢土數量龐大，合法的棄土地點又十分有限，不肖包商為降低施工成本，就向幾家棄土場購買棄土證明，再委託同一夥的土方業者違法傾倒，棄土證明售價一夕暴漲。

徐耀昌一審時表示，以為苗栗縣政府已經同意使用台北市的工程棄土，頭份鎮公所沒有理由不配合，且當時頭份垃圾場超限使用，覆土不實惹來民怨抗爭，才引進業者提供的土方，並進行舊垃圾場封場規畫。但北院認為，徐耀昌明知鎮內垃圾場尚未封場，覆土已足供使用，無需引進土方，卻私下提供函稿供業者參考，讓業者順利發函給頭份鎮公所，還快速核准批示。

不過高院認為，1998、1999年間，棄土場申請條件嚴格，設置不易，有營建廠商為了取得棄土證明送交審核、備查，願意高價購買假證明，衍生出仲介棄土證明交易的不肖業者。這些業者行賄公務員以核准營建工程案棄土資源回收堆置場，或是利用垃圾抗爭問題，以提供覆土名義向鎮公所申請，藉取得公文往返記錄，再自行以申請人名義，製作假的棄土進場完成證明，充作棄土證明文件，販賣牟利。

高院認為頭份鎮公所雖函覆表示同意業者聲申請備查，但當時確有垃圾場爭議，且頭份鎮公所還函請苗栗縣環保局同意進土覆蓋，縣政府指示依權責辦理後，也在函覆文中註記視需要進土，而非同意棄土，後來台北市政府工務局查詢進土情事時，也據實查覆，沒有違法。高院認為，不能因不肖業者憑藉鎮公所函文與自行製作的假文書，拿來當棄土證明文件對外販賣牟利，就認為頭份鎮公所公務員圖利、配合，改判無罪。

苗栗縣長徐耀昌涉棄土案，台灣高等法院去年改判他無罪，但最高法院今撤銷、發回更審；本案纏訟迄今20年。聯合報系資料照／記者范榮達攝影
苗栗縣長徐耀昌涉棄土案，台灣高等法院去年改判他無罪，但最高法院今撤銷、發回更審；本案纏訟迄今20年。聯合報系資料照／記者范榮達攝影

徐耀昌 北市 苗栗縣

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