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單親媽勒斃子女遭判死 辯護律師批法官民粹

中央社 / 新北26日電

吳姓單親媽媽勒斃子女案，法院一審認為吳女無悔意判死。示意圖／ingimage
吳姓單親媽媽勒斃子女案，法院一審認為吳女無悔意判死。示意圖／ingimage

吳姓單親媽媽勒斃子女案，法院一審認為吳女無悔意判死。辯護律師廖蕙芳今天發出6點聲明，強調吳女獨扛養育和生活壓力，但法官忽略其遭遇境況，判決偏頗、民粹，令人慨嘆。

新北地院表示，不針對個案回應。

30歲吳姓單親女子離婚後獨自扶養6歲兒子、8歲女兒，今年2月疑因生活壓力，又和家人扞格，勒斃子女後輕生獲救，法院一審認為吳女事後毫無悔意，僅為宣洩情緒，依成年人故意對兒童犯殺人罪判處死刑；全案仍可上訴。

對於判決結果，吳女的辯護律師廖蕙芳今天在個人臉書（Facebook）指出，吳姓女子是單親媽媽，2名子女出生後就由她一人獨自照顧至今，但離婚後工作不順遂，案發前已失業2個月，導致憂鬱症復發，除用藥證明，也有精神科醫師鑑定報告。

廖蕙芳說，儘管吳女和兄嫂同住，卻因教養和生活作息產生嫌隙，吳女不得已離家出走，最終發生憾事，「這些被告所遭遇到的情況，法官量刑時竟然隻字未提，明顯違反刑法第57條及59條規定。」

此外，廖蕙芳認為，吳女勒斃子女後輕生，就是要和子女同死之意，沒想到判決書對此完全不論，而直接認定被告「行徑冷血，泯滅人性，且被告所為僅在宣洩其心中對生活狀況之不滿情緒，在在均顯示被告行為極惡劣，泯滅人性……」完全偏頗。

廖蕙芳表示，吳女於法庭上陳述7年來獨自撫養2個小孩困境，竟被解讀為沒有反省之意、反社會人格等；7年國家社會制度完沒有給吳女幫助，直到她被逼到絕境後，法官不思國家社會沒有盡到照顧孩童的責任，反而冷指被告沒有保護子女，甚至剝奪子女生命，不能寬待等嚴厲指責。

廖蕙芳說，法官必須依法審判，刑法更須奉行「罪刑法定主義」，刑法沒有明文規定者，法官不能援引適用。更不要講，本案與坊間發生的兒虐致死情形完全不同，民粹對於兒虐致死情節，有稱現行刑法規定不足，應修法加重其刑等意見，不但與本案情形不同，更是現行刑法沒有規定的條文，但判決書竟予以援引，顯然是錯誤的民粹判決。

廖蕙芳提到，吳女案發後坦白犯案過程，也一再向檢察官表明希望盼她死刑，讓她可以去陪小孩等語，判決書中一再認定被告沒有悔意，泯滅人性等，「那請問，被告要怎麼樣表示，才是具有悔意???」

她強調，吳女從未打小孩，若非被逼到絕境，也不會想帶著小孩共赴黃泉，結果判決書竟臆測：「倘被告不與社會永久隔離，則日後重返社會，恐再度僅因細故或自身情緒管理不佳而產生壓力，即以相同手段侵害他人（特別是弱小的幼童）生命權或其他侵害之可能性極高」，所以，求其生而不可得等。

廖蕙芳說，自己翻遍全卷，沒有被告日後有再犯可能的證據，法官輕率臆測，完全不重視被告人命，實令人慨嘆，「既然是這樣，法官，我們二審見。」

犀利檢座臉書粉絲專頁則發文表示，之前說「殺人償命，天經地義」、「殺害幼童，唯一死刑」、「有病不能判死刑莫名其妙」、「殺無辜的人不用死刑嗎」，現在法官對殺了2個無辜幼童的人判死刑，結果還要被罵沒邏輯、沒經驗，到底誰的標準比較混亂？

該發文中說，法盲與媒體真的是社會亂源，沒有媒體識讀能力，不想了解法律的原理及運作方式，判決跟自己想要的不一樣，就批評法官，很可悲的是，這樣的人，佔社會上有很大一部分。

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