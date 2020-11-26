七連霸桃議員今發監因口腔癌、心臟病 檢方暫緩3周執行

七連霸桃園市議員張運炳前年競選時與堂弟張芳焱交付樁腳1萬1000元至4萬元不等現金行賄，最後順利「吊車尾」連任，一、二審依違反選罷法判張3年6月，褫奪公權4年，最高法院駁回上訴，全案定讞；張今赴桃園地檢報到，主張口腔癌病變、心臟病等開刀，檢方同意暫緩3周執行。

張運炳今提前約15分鐘，由親友陪同到桃檢執行科報到，他表示謝謝大家的關心，因為口腔癌有一些病變，身體出現狀況，有帶相關診斷證明向檢方提出，盼能爭取暫緩發監。

桃檢開訊問庭，檢方認為，張所犯賄選被判3年6月，尚未達「防範刑事判決確定案件受刑人逃匿聯繫作業要點」第2點所定之死刑、無期徒刑或10年以上有期徒刑案件之標準。

張運炳當庭陳述，自己有冠狀動脈心臟病已裝設支架、心絞痛病史及口腔癌，預計11月30日就醫檢查、12月3日住院接受口腔癌手術，也提出醫療證明。

檢方考量，張經判決確定後，均依執行科檢察官要求，每日至戶籍地派出所簽到，至今無異狀，今天報到也繳回法院判沒收的預備賄選金額82萬1000元。

檢方經綜合考量，認為張判決確定後接受執行的態度、生活作息，及身體健康狀況，尊重其就醫權利，同意其延緩3周，預計12月17日下午3點報到，另延緩報到期間也會以適當方式監控。

最高法院20日駁回上訴定讞後，通知桃園地檢啟動防逃機制，桃檢執行科也隨即聯絡上張；據了解他當時人在台東旅遊，事後也回到住所，配合收受調查局送達的通知書，並向警方報到。

張運炳參選桃園市議會第2屆、第7選區議員選舉，為了當選和張芳焱趁2018年11月24日投票日當天清晨，由張運炳開車、張芳焱坐在右前座，把林姓投票人找上車，說事後給4000元並請他轉交1萬2000元賄款給另2位選名，事後又交付1萬1000元至4萬元不等給李姓等3位選名，懇求支持。

但檢調人員早已鎖定，當場查獲張行賄，桃園地院一審依違反選罷法判張3年6月徒刑，褫奪公權4年；高院二審認為，張運炳、張芳焱自白予以減刑，且2人智慮正常，有豐富的社會歷練，「為求當選竟賄選，不值得同情」。