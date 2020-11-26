什麼都賣 宜蘭分署12月1日拍賣40個空罐骨灰罐
法務部行政執行署宜蘭分署12月1日將舉辦例行拍賣會，除有38筆不動產等，竟還有40個遭查封的空罐骨灰罐，真的是「什麼都賣，什麼都不奇怪」。
宜蘭分署今天表示，台北市一間公司因滯納105年度營利事業所得稅將近新台幣250萬元，經催繳仍不繳納，之後被國稅局移送宜蘭分署強制執行。這家公司因經營不善，現已遭命令解散，經宜蘭分署詳細追查公司現存財產，並多次傳詢負責人到分署報告公司財產狀況，確認公司還有40個空罐骨灰罐存貨。
宜蘭分署轉述，根據這家公司負責人表示，這些空罐骨灰罐的材質為色澤獨特的台灣墨玉，在市面上有一定的價值，因此提供給宜蘭分署查封拍賣，希望可以賣個好價格用以抵償欠稅。
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