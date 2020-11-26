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賭場沒人上門還請走路工 男開幕第四天就被警活逮

聯合報 / 記者柯毓庭／新北即時報導

41歲陳姓男子本月6日起在新北市林口頂福地區開設天九牌賭場吸引賭客到場博弈，林口警方日前接獲線報，本月10日凌晨持搜索票攻堅，查獲工作人員5人以及46名賭客共51人，並查扣抽頭金13萬餘元、骰子一盒，天九牌2副等證物，警詢後依賭博罪嫌將5名工作人員移送、46名賭客則依社維法移送。

警方調查，陳有賭博前科，原本流竄在桃園龜山、大園等地區，後來他看準林口下福山區偏僻，向陳姓屋主租來一間無門牌的鐵皮屋，本月6日起開始經營「天九牌大賭場」，以每日新台幣2、3千元的代價請來51歲廖男擔任荷官，21歲張男、60歲陳男協助把風，並由21歲洪男負責開車載運賭客。

陳在賭場內提供天九牌賭具、籌碼等，以此向賭客收取抽頭金，未料因賭場偏遠，上門試手氣的賭客寥寥無幾，陳還以一小時5百的價碼花錢請來十幾名陸配當走路工衝人氣，未料開門第四天就在凌晨4時許被循線聲請搜索票的警方破獲。

警方現場查扣抽頭金13萬5800元、骰子1盒、天九牌2副、點鈔機1臺、黃牌2張、紅牌8張、籌碼1000張、賭資現金10萬1800元等證物，並帶回含陳在內的工作人員5人、賭客46人，警詢後將陳等人依賭博罪嫌移送、賭客則依社會秩序維護法送辦。

警方詢問後依賭博罪嫌將陳等五人移送。記者柯毓庭／翻攝
警方詢問後依賭博罪嫌將陳等五人移送。記者柯毓庭／翻攝
陳在賭場內提供天九牌賭具、籌碼等。記者柯毓庭／翻攝
陳在賭場內提供天九牌賭具、籌碼等。記者柯毓庭／翻攝
陳看中下福山區偏僻，租賃鐵皮屋設立天九牌賭場，未料卻太偏遠少有賭客前往。記者柯毓庭／翻攝
陳看中下福山區偏僻，租賃鐵皮屋設立天九牌賭場，未料卻太偏遠少有賭客前往。記者柯毓庭／翻攝

賭場 賭博

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