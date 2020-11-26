利用職務涉收賄百萬元 南投某公所技士遭收押

南投縣某鄉鎮市公所一名張姓技士涉嫌利用職務，向工程廠商收受賄款逾新台幣百萬元，南投地檢署昨天發動搜索，經漏夜訊問被告張姓技士及證人共12人，今天聲押張姓技士獲准。

南投縣內某鄉鎮市公所一名張姓技士利用督導工程執行、驗收之便，今年向工程得標廠商收受逾百萬元賄款，法務部調查局台中市調查處報請南投地方檢察署指揮偵辦，經長期布線蒐證，昨天持南投地方法院核發的搜索票搜索4處所、傳喚12人訊問查證。

南投地檢署檢察長張曉雯指示7名檢察官、2名檢察事務官組成辦案小組，檢察官漏夜訊問張姓被告及證人共12人，檢察事務官則調取標案分析比對，檢察官黃慧倫訊問後，認為張姓被告犯罪嫌疑重大，且有串供、滅證之虞，今天依違反貪污治罪條例聲請羈押禁見獲准，同案一名李姓廠商則以4萬元交保。

據了解，張姓技士任職某公所，因與相關工程廠商時常往來，曾被政風人員調查，加上考績也不佳，早已被公所管理階層注意，這次涉嫌收賄貪污，公所同事未感到太意外。

南投地檢署表示，將持續追查及釐清此案被告等人是否涉有其他不法犯行及有無其他共犯，嚴懲不法行為，以維護政府機關廉潔形象。