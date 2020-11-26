快訊

《全球搬弄》：拆穿班農包裝救世光環，實際兜售仇恨的話術

獨／駐美代表處新增9人確診 駐美代表蕭美琴隔離中

聽新聞
test
0:00 / 0:00

單親媽被判死 婦團：國家福利缺席 導致人民自殺殺人

聯合報 / 記者葉冠妤/台北即時報導

新北一名單親媽媽因下藥迷昏一對兒女，並用童軍繩將人殘忍勒斃，遭依殺人罪判處死刑，進而引發社會議論。婦女新知基金會今發聲明指出，尊重司法審判獨立，但法院新聞稿中流露出法官判決書對當事人「訓示」的片段文字，字字句句都令人感到哀痛，呼籲法官應看見單親媽媽的處境，對弱勢者有更多理解與認識，也盼政府檢討現行福利政策的缺失，別讓「國家福利缺席」因而釀造悲劇。

據新北地院新聞稿引述，吳姓女子在法庭上陳述7年來獨力養兩個小孩，一人面對輿論壓力與異樣眼光，找工作不順，24小時照顧著，完全沒有自由，所以必須帶孩子一起離開人世。婦女新知指出，缺乏公共托育資源與人際網絡支持，再加上租房市場、勞動市場對單親的歧視與刻板印象，不難想像吳姓女子處處碰壁後萌生的絕望，她在法庭上的發言，正是所有單親媽媽以及假性單親媽媽的心聲。

婦女新知表示，雖尊重司法審判獨立，但也提醒，法官代表國家行使公權力，法院新聞稿所透露出法官判決書對當事人「訓示」的片段文字，字字句句都讓人感到哀痛，面對所有因承擔不起照顧重擔而嘗試自殺殺人的社會悲劇，國家應悲憫自省為何失職，無法及時提供社會支持，而非嚴厲苛責，漠視個人照顧重擔，任由單親家庭自生自滅。

新知呼籲法官能夠看見單親媽媽的處境，殺害幼小性命無疑是重罪，但行政部門失職未能負起照顧人民責任在先，司法部門卻忽略前述脈絡，判處當事人極刑，實令人難以接受。期待法官依法裁判之餘，能在悲劇中能看見弱勢境遇者的呼救，並在判決中撐起「人權守護者」的光環，而這一步，就從對弱勢者有更多理解與認識，揚棄長篇大論「教化」被告的例稿開始做起。

透過這起社會悲劇，新知也希望政府能看見社會制度對弱勢者的不友善，積極檢討改進現行福利政策的種種缺失，不要再出現「國家福利缺席」而導致人民自殺殺人的悲劇。

【推薦閱讀】

單親媽「7年24小時無自由」殺兩子被判死 王婉諭：她的無力應被看見

我為什麼要當媽媽？3大問題讓「母親身份」出現困擾

筋肉媽媽：我的身體孕育生命的同時，也流失了自己

熟年離婚太可惜 離婚婦女有四成「後悔」

殺人 司法

延伸閱讀

單親媽「7年24小時無自由」殺兩子被判死 王婉諭：她的無力應被看見

堅強單親媽獲得勁勇獎 她陪骨癌兒游出不平凡的人生

蔡總統您錯了…請收回開放萊豬的成命

未見反省 單親媽勒死兒女判死

相關新聞

單親媽被判死 婦團：國家福利缺席 導致人民自殺殺人

新北一名單親媽媽因下藥迷昏一對兒女，並用童軍繩將人殘忍勒斃，遭依殺人罪判處死刑，進而引發社會議論。婦女新知基金會今發聲明...

覬覦女員工年輕身體 色老闆趁她熟睡溜進房摸下體

桃園謝姓男子聘雇1名印尼籍女移工當助手，提供樓上房間給她當宿舍，未料對方才工作1個多月，謝覬覦她年輕姿色，趁女子熟睡時偷...

越南移工追逐刺殺同鄉 當庭道歉遭批：沒發自內心

越南籍移工武姓男子、范姓男子，在新北八里區追殺陳姓移工115公尺，一刀刺進陳男腋下周圍胸部致死，遭依殺人罪起訴。士林地院...

「誰闖紅燈？」沒定論 台南兩機車騎士互告傷害判無罪

台南市朱姓女子2年前騎乘機車，沿著南區健康路往東方向行駛，經健康和府連路交岔路口前，陳姓女子也騎機車在健康路南側機車待轉...

點火、撿骨要紅包？ 中壢殯葬所員工收賄一百多萬 二審刑度減半

中壢殯葬所火化場班長吳祥貴、約僱員李德仁，被控在火化遺體時，以點火、撿骨需要打點，十多年來向殯葬業者收取一百多萬元紅包，...

飲料店員工幫老媽打折扣「25元」老闆控告背信等起訴

台中市清水區某知名水果茶飲料店陳姓女老闆，公告晚間10時30分過後，員工不得再進入飲料店，以及取消員工親友折價優惠，但3...

碩士執行長針孔偷拍女員工如廁 百貨公司銀行都去偷拍

彰化縣曾擔任某家公司執行長的黃姓男子去年被查出他在員工廁所偷裝針孔攝影機，錄下10多名女員工如廁畫面，也曾在台中市二家知...

妙齡女控遭一夜硬上兩次 他喊冤：對方主動還一起洗澡

桃園郭姓男子被控帶26歲女子上汽車旅館，一個晚上朝她硬上2次，還偷走對方包包、內褲，郭到案坦言有性交，但辯稱是女子「先主...

兒控告後母推倒89歲老父致死 法官認無因果關係輕判2月

89歲陳男17年前與原配離婚後，再娶林婦為妻，去年元月間2人發生口角，林女打陳巴掌、掐陳的胸口及頭部，後來陳在廚房外跌倒...

酒駕平均每天一件以上 台南警方今晚起連3天「大執法」

台南市歸仁警分局統計查獲酒駕肇事今年1到9月共109件，一般酒駕1到11月共372件，「平均每天至少1件，沒發現查到的更...

攝護腺排尿困難？ 湯景華縱火燒死6人三度逃死想交保

男子湯景華半夜縱火燒死6人，三度被判死刑，但最高法院撤銷判決發回更審。台灣高等法院更二審今開庭，並勘驗案發時的相關監視器...

疑涉詐領助理費遭聲押 台東縣議員林威志具保100萬元

台東縣議員林威志傳出疑涉詐領助理費，昨天台東地檢署會同台東調查站人員前往議會辦公室搜索，並約談林及相關助理人員。經約談後...

熱門新聞

獨／調查局幹部扯「向中共投降」 聚餐10多人被約談

桃園消防小隊長一早寢室猝逝 第一代高級救護員折損

獨／桶屍案一死者比對出爐！不排除重回現場模擬

大學男大生墜樓 倒臥宿舍後山坡當場死亡

花蓮消防局人事室主任北上開會猝死 局長：非常錯愕

桃園消防小隊長寢室猝逝 曾為男嬰接生8年後火場再救同一人

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。