單親媽被判死 婦團：國家福利缺席 導致人民自殺殺人

新北一名單親媽媽因下藥迷昏一對兒女，並用童軍繩將人殘忍勒斃，遭依殺人罪判處死刑，進而引發社會議論。婦女新知基金會今發聲明指出，尊重司法審判獨立，但法院新聞稿中流露出法官判決書對當事人「訓示」的片段文字，字字句句都令人感到哀痛，呼籲法官應看見單親媽媽的處境，對弱勢者有更多理解與認識，也盼政府檢討現行福利政策的缺失，別讓「國家福利缺席」因而釀造悲劇。

據新北地院新聞稿引述，吳姓女子在法庭上陳述7年來獨力養兩個小孩，一人面對輿論壓力與異樣眼光，找工作不順，24小時照顧著，完全沒有自由，所以必須帶孩子一起離開人世。婦女新知指出，缺乏公共托育資源與人際網絡支持，再加上租房市場、勞動市場對單親的歧視與刻板印象，不難想像吳姓女子處處碰壁後萌生的絕望，她在法庭上的發言，正是所有單親媽媽以及假性單親媽媽的心聲。

婦女新知表示，雖尊重司法審判獨立，但也提醒，法官代表國家行使公權力，法院新聞稿所透露出法官判決書對當事人「訓示」的片段文字，字字句句都讓人感到哀痛，面對所有因承擔不起照顧重擔而嘗試自殺殺人的社會悲劇，國家應悲憫自省為何失職，無法及時提供社會支持，而非嚴厲苛責，漠視個人照顧重擔，任由單親家庭自生自滅。

新知呼籲法官能夠看見單親媽媽的處境，殺害幼小性命無疑是重罪，但行政部門失職未能負起照顧人民責任在先，司法部門卻忽略前述脈絡，判處當事人極刑，實令人難以接受。期待法官依法裁判之餘，能在悲劇中能看見弱勢境遇者的呼救，並在判決中撐起「人權守護者」的光環，而這一步，就從對弱勢者有更多理解與認識，揚棄長篇大論「教化」被告的例稿開始做起。

透過這起社會悲劇，新知也希望政府能看見社會制度對弱勢者的不友善，積極檢討改進現行福利政策的種種缺失，不要再出現「國家福利缺席」而導致人民自殺殺人的悲劇。

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