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覬覦女員工年輕身體 色老闆趁她熟睡溜進房摸下體
桃園謝姓男子聘雇1名印尼籍女移工當助手，提供樓上房間給她當宿舍，未料對方才工作1個多月，謝覬覦她年輕姿色，趁女子熟睡時偷摸她下體，她驚醒發覺衣服被掀起，謝被質問才不斷道歉；法院審酌，謝男利用女子熟睡偷摸，造成她身心受創，依乘機猥褻判他1年，緩刑3年，可上訴。
檢警調查，謝男（55歲）去年3月雇用女移工擔任廚房助手，並提供2樓房間給她住，同年5月20日竟性慾大發，趁著對方躺在床上睡覺時溜進去，隔著她內褲撫摸下體，女移工驚醒撞見，謝見狀才落荒而逃。
女移工控訴，案發時自己在房間睡得很熟，完全沒聽到任何聲音，起床時發現謝蹲在床邊正要起身，又感覺下體怪怪的，外衣還被翻到胸部上面。
檢方查，女移工遇害後立刻聯絡給收容中心，而且語氣相當驚恐，且她也自行錄影蒐證，不斷質問謝為何要偷摸她，對方當場道歉並稱不會再犯，偵結依乘機猥褻罪嫌起訴謝。
審理時，謝男坦承犯行，辯稱一時無法控制才下手；法院審酌，謝為滿足一己私慾，對女移工猥褻，造成她身心難以抹滅的傷害，危害甚巨，考量他坦承犯行，態度尚可，依乘機猥褻罪判他有期徒刑1年，緩刑3年，並應依約賠償被害人。
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