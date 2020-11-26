越南移工追逐刺殺同鄉 當庭道歉遭批：沒發自內心

越南籍移工武姓男子、范姓男子，在新北八里區追殺陳姓移工115公尺，一刀刺進陳男腋下周圍胸部致死，遭依殺人罪起訴。士林地院今天辯結，武、范向家屬道歉，但親友則認道歉來得太晚，沒認罪，不是發自內心道歉。

35歲武男、37歲范男、29歲陳男都是八里地區工廠的合法越南移工，分屬不同公司，今年6月25日，武男遭陳男持鐵棍毆，武疑似心生不滿，6月27日由范騎機車載著武男經過忠孝路與忠四街口，看見陳男和朋友出沒，隨即上前追趕。

檢方指出，武亮出一把20公分的刀刃，刺殺陳男右胸，持刀具砍殺、戳刺陳男右胸，范則在旁邊腳踹、用安全帽揮擊陳男，過程中鮮血噴濺，陳男跑了約115公尺，最後身體不堪負荷倒地，因右胸壁穿刺刀傷、刺穿下腔靜脈連接右心房位置、低血容性休克死亡。

士林地院今天辯結，武男僅坦承傷害致死罪，當時用右手拿刀，過程太快、很混亂，不記得怎麼刺傷陳男「陳男朝著我跑過來，為了反擊才拿刀亂揮」恰巧有人從後推我，可能那時刺到。范男僅承認揮安全帽打陳、動腳踢陳，僅認傷害罪。

告訴代理人稱，被告有殺人故意，且是預謀尋仇，武持刀一路追逐，接觸到陳男就揮刀，當陳倒地流血負傷，范又拿安全帽打頭，希望從重量刑。

武的辯護人稱，刀子是公司的，為了要在海邊切芒果才會在數日前放在機車龍頭下，沒有預謀犯案，案發當天是巧遇死者；請考量武男已賠償新台幣26萬元，也就是2億1千萬元越南盾，若以台灣、越南的最低薪資換算約4.5倍，相當於已賠償119萬元台幣，對於武男來說已是龐大數目。

范的辯護人則稱，武、陳在案發前的糾紛，沒有合理解釋清楚，27日純屬偶然巧遇，范沒有拿刀，踢了倒地的陳男與死亡無關。

今日死者父母未到庭，由親友代替出庭。武在審判最後對死者父母道歉，表達不是故意的；范則對被害人家屬說，不認識陳男，事情發生太快，來不及阻止，希望家屬能體諒。