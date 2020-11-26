「誰闖紅燈？」沒定論 台南兩機車騎士互告傷害判無罪

台南市朱姓女子2年前騎乘機車，沿著南區健康路往東方向行駛，經健康和府連路交岔路口前，陳姓女子也騎機車在健康路南側機車待轉區停等紅燈，朱女機車離開路口前健康路交通號誌已轉為紅燈，陳女機車起步時府連路交通號誌則轉為綠燈，兩車擦撞後人車倒地受傷，互控對方不是，台南地院認無法確認雙方有「闖紅燈」或「已轉換紅燈仍未通過路口」均判無罪，可上訴。

法官認為，台灣社會的確有許多駕駛人在前方號誌剛轉換為紅燈時，仍然搶快通過交岔路口。許多用路人為了避免發生碰撞，會在停等的紅燈剛轉換為綠燈之時稍等數秒，或確認左右沒有不遵守號誌的車輛衝過時再行起步，這是台灣人民為了保護自己生命安全的自保之道。

但這種自保之道不等同於法律上的義務，也不會因為這自保之道而使駕駛人擔負道路交通安全規則沒有規定的注意義務。

檢方依台南市車輛行車事故鑑定委員會的鑑定意見，認雙方均未車前狀況，依過失傷害罪嫌將2女起訴。台南地院表示，客觀上一定有其中1人闖紅燈，但究竟是誰闖紅燈？並無具體證據佐證。

朱女表示，她駕駛機車向東行駛時，右側受到南北向的陳女機車撞擊而向前滑移6.2公尺；依相關證人的證詞，並無法排除陳女在府連路綠燈尚未亮起時起步，她應該是在綠燈前進時遭到撞擊。

陳女指出，根據證人在檢方的證詞，可以證明她是在綠燈之後才起步通過路口；依照車禍路口燈號秒數，以及朱女在法院供詞，健康路方向的燈號應該在朱女機車通過停止線之前就已經轉換為紅燈。

院方將此案委託台南市車輛行車事故鑑定覆議委員會再次鑑定，竟是「肇事實情不明，未便遽予覆議」，未有定論。