點火、撿骨要紅包？ 中壢殯葬所員工收賄一百多萬 二審刑度減半

中壢殯葬所火化場班長吳祥貴、約僱員李德仁，被控在火化遺體時，以點火、撿骨需要打點，十多年來向殯葬業者收取一百多萬元紅包，被依貪汙罪起訴。桃園地院依貪汙治罪條例不違背職務收賄罪判吳8年2月、李8年徒刑，案經上訴，高等法院認定兩人收賄金額不高，改判4年10月、4年徒刑。

檢調2016年初偵辦一件與殯葬業者有關的詐財案時，因業者有多筆帳目交代不清，後來承認是送火葬場人員紅包，意外查出中壢殯儀館班長等人涉索紅包多年的陋習。

桃園地檢署調查，吳祥貴（66歲）、李德仁（68歲）藉辦理遺體火化機會，以民間習俗點火、撿骨需給紅包，向5名代辦喪葬的殯葬業者收取每筆500至1000元紅包，如果葬儀社因應喪家臨時要求加排或安插遺體火化，要加碼收取1000元「火化調加班爐」。

檢方偵辦時，5名殯葬業者承認必須打點火葬場班長，才能「拿到客戶指定的時段火化」或臨時安插火化，5名業者因坦承犯行，且協助調查，桃園地檢署依職權不起訴。

中壢殯葬所為杜絕員工向喪家或殯葬業者索取紅包的陋習，自2007年起，自火化場撿骨裝罐費提撥部分費用作為員工提成獎金，也就是每名殯葬所員工除薪資外，每月另可分得約1萬8千元至3萬元不等的提成獎金，但吳祥貴、李德仁仍犯案。