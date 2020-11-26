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專科噁男師喊「大奶妹」拉手摸他肚瘤 還提告想復職

聯合報 / 記者林伯驊／高雄即時報導

高雄1間私立專科學校的黃姓助理教授，遭申訴課堂上喊女學生「大奶妹」、在耳邊說「吃你」，甚至從後面環抱，4名女學生提性騷擾，更有1人提告猥褻罪。校方依性平會調查結果前年6月解聘黃，他不服提民事訴訟要求復職，但一、二審皆認為，他的行為不足為人師表，判敗訴，仍可上訴。

判決指出，黃姓助理教授2007年起在該校任教，實領薪資8萬8000多元，但2017年12月間連續有4名女學生申訴被他性騷擾；校方展開調查後，2018年1月教師評審委員會就決議停聘他，同年3月性平會以他性騷擾情節重大，報請教育部解聘，他提申訴都遭駁回，6月正式解聘。

黃姓助理教授提告主張，學校為避免負擔高額退休金，策動多名學生申訴遭他性騷擾，但性平會還沒出爐教評會就決定停聘他，之後的性平調查報告中有不存在的診斷證明書等，憑空判斷他情節重大，調查小組成員立場偏頗，該份報告有瑕疵屬非法解聘，校方應將他復職、賠償停聘期間的薪水。

校方供稱，私校教師退休金由私校退撫基金、公教人員保險來支付，學校不必自己負擔，不可能因退休原因而藉端解聘黃姓老師，且性平會小組委員都符合性平法，做出合法決議，並認定情節重大而依教師法解聘、報請教育部核准，校方跟黃已沒有雇傭關係。

一審法官檢視性平會的報告，發現遭性騷擾的4名女同學、目擊的同學，證稱黃姓老師在課堂上叫人「大奶妹」，依穿著喊「野戰妹」、「迷彩妹」，還會在耳邊說「吃你」、「ㄋㄟㄋㄟ」，私下傳LINE含有曖昧「想我」、「小三」字眼，還會公然嘟嘴作勢要親吻，拉女學生的手摸他肚子腫瘤，更開口邀約1女學生單獨到大崗山景點吃飯及看夜景，甚至在辦公室從後方環抱。

一審法官採信女學生說法，加上還有人去掛身心科門診，認定黃姓老師行為明顯違反師生分際，構成性騷擾情節重大，痛批破壞校園和諧學習環境，足影響學生身心，「有損師道，不足為人師表」，判黃敗訴。

黃姓老師上訴後，二審合議庭發現，性評會介入調查之後，黃致電給申訴的女學生致歉，稱「因為我沒有女兒，我對女生比較好，我以為我們兩個可以討論一些不是公務…」、「如果不是妳的話我也跟妳講我也沒做什麼啦，頂多就是我跟女同學這個聊聊耳朵然後捏捏人家的手，你們女同學也是很多人來摸我肚子啊」、「如果你不高興，我現在跟你說對不起」等，維持原判決。

遭環抱的女學生另對黃姓老師提告，一審依強制猥褻罪判他1年徒刑，二審期間黃付40萬和解，維持1年徒刑但宣告緩刑2年，上訴最高法院中。

高雄1間私立專科學校的黃姓助理教授遭申訴性騷擾，校方調查後將他解聘，另1女同學提告，他遭判1年徒刑上訴中。示意圖／Ingimage
高雄1間私立專科學校的黃姓助理教授遭申訴性騷擾，校方調查後將他解聘，另1女同學提告，他遭判1年徒刑上訴中。示意圖／Ingimage

性騷擾 教育部

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