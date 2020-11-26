妙齡女控遭一夜硬上兩次 他喊冤：對方主動還一起洗澡

桃園郭姓男子被控帶26歲女子上汽車旅館，一個晚上朝她硬上2次，還偷走對方包包、內褲，郭到案坦言有性交，但辯稱是女子「先主動」，雙方是你情我願沒有強迫；檢方查，女子自稱被害，但仍和郭一起洗澡、待在房內1小時，打給櫃台卻沒求救，顯然與常情不符，認定郭嫌疑不足不起訴。

女子控訴，去年在網路上認識郭男（30歲），今年3月19日一起到汽車旅館開房間，但對方明知她不願意發生性行為，卻在晚上9點、11點，連續對她硬上得逞，後來郭還先行離開，甚至偷走她隨身的包包，以及內褲、褲子等物品，對郭提告強制性交、竊盜罪嫌。

檢方訊時，郭坦承和女子性交，但矢口否認強制，辯稱是女子「先主動」，2人也是你情我願才發生關係，自己離開時也沒有拿走對方東西。

檢方查，女子雖指證歷歷，但也說被郭映上後，仍繼續和他待在房間內1個多小時，過程中2人還一起洗澡，她也躺在床上睡覺，顯然和一般人被性侵後急欲逃離現場的常情不符。

且女子自稱有打給男友求救，卻又說是在沒被郭限制下播電話，且10分鐘內僅打了2通就沒其他行動；另汽旅的櫃台人員證稱，有接到女子打2通電話，但僅詢問有無看到她朋友、東西被對方拿走等，均未告知被性侵，或是求救等狀況。