酒駕平均每天一件以上 台南警方今晚起連3天「大執法」

台南市歸仁警分局統計查獲酒駕肇事今年1到9月共109件，一般酒駕1到11月共372件，「平均每天至少1件，沒發現查到的更多」；歸仁分局今天宣布，未來3天晚上將在龍崎、關廟、仁德、歸仁等區「取締酒駕大執法、千萬不要存僥倖」。

歸仁分局表示，中央氣象局天氣預報，27日起東北季風報到，平地氣溫可能下降至攝氏14度左右。許多人會趁著天氣轉冷，食用薑母鴨、羊肉爐等含有酒精類的鍋物，歸仁警分局提醒用路人，之前有許多的案例，食用薑母鴨、羊肉爐後遭警方攔查酒測超標，請用路人注意，如有食用含有酒精類的食物，也不要冒險駕車，避免觸法。

警方說，因為酒駕肇事往往造成較嚴重的傷亡，並引起民眾關注，市政府警察局規畫，11月26日至11月28日，同步實施取締酒後駕車重點執法工作，將針對轄內易發生酒駕肇事之時段及路段如酒店、KTV及餐飲店等易飲酒場所周遭地，規畫勤務部署，並就行徑異常有明顯酒駕徵兆車輛加強攔檢稽查，提高執法強度及頻率，以有效防制酒駕事故發生。

警分局表示，酒駕案件往往造成人民生命、財產安全的重大危害，儘管修法越修越嚴格，處罰也越罰越重，但酒駕事故仍時有耳聞，顯見許多人雖然知道酒駕違法，但仍心存僥倖執意上路，呼籲駕駛朋友，如有飲酒情形記得代叫計程車，或指定駕駛負責開車，千萬不要貪圖一時方便僥倖上路，被警方攔查罰款事小，一旦發生事故害人又害己，附帶的民、刑事責任必會讓人悔不當初。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康