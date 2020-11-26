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攝護腺排尿困難？ 湯景華縱火燒死6人三度逃死想交保

聯合報 / 記者王宏舜／台北即時報導

男子湯景華半夜縱火燒死6人，三度被判死刑，但最高法院撤銷判決發回更審。台灣高等法院更二審今開庭，並勘驗案發時的相關監視器畫面，但湯對多數影像都表示「看不出來、忘記了」，連一段影中人拿著拖把的影片，他也說「忘了」。審判長問湯「是不是你做的？」，他直截了當說「不是」。

湯景華（53歲）2014年和「小涼哥」餐廳老闆口角，翁姓顧客見狀出面勸架，卻「公親變事主」被湯提告，法官判湯敗訴。湯懷恨在心，2016年3月23日凌晨2點多，湯拿伸縮拖把柄將路邊監視器鏡頭上調，3時10分去點燃放置在機車上、已浸潤汽油的報紙，引火後離開。火勢延燒快速，害翁的6名親人被活活燒死，包括14歲的堂妹，翁則因當兵不在家，躲過一劫。

檢方事後求處死刑，一、二審也都判湯死刑，但最高法院以未對湯進行精神鑑定，首度發回更審；高院更一審囑託亞東醫院替湯行精神鑑定，鑑定顯示湯只是「情緒反應與情緒困擾」，非嚴重憂鬱症，三度判死刑。

最高法院今年3月認為湯景華始終否認犯罪，但依更一審判決認定起火點只有一處，湯景華沒有拿報紙沾染汽油或潑灑，也沒有直接對住宅放火，而火勢從住宅外部向內部延燒，是否和目擊證人所稱騎樓電表爆炸有關，原審沒有查證清楚，理由不備，再度發回更審。

高院更二審今勘驗案發前的相關影片，審判長逐一詢問「這個是不是你？」，因當時為黑夜，許多影像並不清楚，湯多半回答「忘記了」、「看不出來」。

湯景華表示，他不知道翁姓男子的機車是哪一輛，否認縱火燒機車。審判長詢問何以要買汽油？湯回答因搬家，才買汽油來擦拭鐵欄杆。

因羈押期將在12月11日屆滿，合議庭將評議是否延押。湯景華的律師團表示，湯的身體出狀況，希望能考慮替代羈押的處分。據看守所資料，湯景華經常就醫，連審判長也覺得疑惑；湯說自己椎間盤突出、白內障、單耳失聰，且攝護腺也有排尿困難的問題。

檢察官認為湯景華犯罪嫌疑重大，羈押原因未消滅，建請繼續羈押。

縱火燒死6人的湯景華請求交保，表示椎間盤突出、白內障、單耳失聰，且攝護腺有排尿困難的問題。記者王宏舜／攝影
縱火燒死6人的湯景華請求交保，表示椎間盤突出、白內障、單耳失聰，且攝護腺有排尿困難的問題。記者王宏舜／攝影

死刑 監視器 縱火

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