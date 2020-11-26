疑涉詐領助理費遭聲押 台東縣議員林威志具保100萬元

新國民法官參與審判制度即將上路之際，一般人關切的議題，很自然地落在誰有資格擔任國民法官、被選任成為國民法官後的權利義務為何。不過，筆者想要在這裡提醒大家關注另一個可能被忽略的角落——國民法官參審制下的被害人。

2020-11-26 10:03