疑涉詐領助理費遭聲押 台東縣議員林威志具保100萬元
台東縣議員林威志傳出疑涉詐領助理費，昨天台東地檢署會同台東調查站人員前往議會辦公室搜索，並約談林及相關助理人員。經約談後，檢察官今早以有串證之虞向法院聲押，法院審理後認林犯罪嫌重大，但無羈押必要，准予具保100萬元。
台東地檢署主任檢察官曾揚嶺表示，待收受法院裁定後，將研議是否提出抗告，地檢署將持續擴大深入追查，以釐清全案案情。目前初估詐領金額約50餘萬。
據傳林威志遭人檢舉控涉詐領助理費，檢調獲報後，台東地檢署即指揮台東縣調查站、東部地區機動工作站，於昨天持法院搜索票同步前往林議會辦公室、服務處及住居所共4處，調取及查扣相關文件、行動電話等物，並傳訊被告林及相關證人共12人。
經檢察官訊問被告及相關證人後，認被告林涉犯貪污治罪條例利用職務上機會詐取財物罪及使公務員登載不實等罪嫌重大，且其所犯係重罪認有逃亡及勾串證人之虞，有羈押之原因及必要，當庭逮捕向法院聲請羈押。法院審理後認林犯罪嫌重大，但無羈押必要，准予具保100萬元。
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