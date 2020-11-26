北市警包庇賭博電玩審5年多 貪汙罪重判5年3月

台北市萬華、中山分局前員警被控2013年洩漏臨檢情資，包庇「福星」遊藝場經營賭博電動玩具生意，檢察官依貪汙等罪起訴萬華分局桂林派出所前員警郭遠振、中山分局建國派出所前員警陳鵬雲，台北地院審理5年多，今天判陳有期徒刑2年、判郭有期徒刑5年3月。

合議庭是依貪汙圖利、洩密等5罪對陳鵬雲判刑，每罪各判處有期徒刑9月，訂應執行刑2年，另依貪汙圖利罪判郭遠振有期徒刑5年3月，褫奪公權3年；陳、郭扣案手機為犯罪工具，均沒收。全案可上訴。

檢調單位查出，「福星」遊藝場在萬華區西寧南路一帶經營合法電玩，不過，陳姓業者卻以公關費名義行賄管區警方，在附近大樓租屋經營「超8」和「7Pk」等賭博性電玩。