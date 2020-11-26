聽新聞
test
0:00 / 0:00
北市警包庇賭博電玩審5年多 貪汙罪重判5年3月
台北市萬華、中山分局前員警被控2013年洩漏臨檢情資，包庇「福星」遊藝場經營賭博電動玩具生意，檢察官依貪汙等罪起訴萬華分局桂林派出所前員警郭遠振、中山分局建國派出所前員警陳鵬雲，台北地院審理5年多，今天判陳有期徒刑2年、判郭有期徒刑5年3月。
合議庭是依貪汙圖利、洩密等5罪對陳鵬雲判刑，每罪各判處有期徒刑9月，訂應執行刑2年，另依貪汙圖利罪判郭遠振有期徒刑5年3月，褫奪公權3年；陳、郭扣案手機為犯罪工具，均沒收。全案可上訴。
檢調單位查出，「福星」遊藝場在萬華區西寧南路一帶經營合法電玩，不過，陳姓業者卻以公關費名義行賄管區警方，在附近大樓租屋經營「超8」和「7Pk」等賭博性電玩。
台北地檢署指控，郭遠振對轄內有賭場之事知情不報，陳鵬雲被認定只要接獲聯合臨檢勤務，即洩密給行賄的「白手套」通知業者，檢調調查認為，警察曾接受業者招待喝花酒、飲宴等好處，但涉案員警否認不法，2015年4月將全案起訴。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言