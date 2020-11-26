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國際郵包一級毒品案法院改論三級入罪全輕判 苗檢上訴

聯合報 / 記者范榮達／苗栗即時報導

警方今年7月間破獲國際郵包運送1937.11公克第一級毒品海洛因案，苗栗地方法院合議庭認為涉案3人預期報酬僅5萬元，且無積極證據證明，依「所犯重於所知者，從其所知」法理，及「罪證有疑，利於被告」審理原則，改論以運輸第三級毒品愷他命刑責。

毒品危害防制條例運輸第一級毒品罪最輕法定本刑無期徒刑，全案苗栗地方法院依運輸第三級毒品罪判温姓男子2年8個月徒刑，楊姓男子1年10個月徒刑、緩刑5年，提供180個小時義務勞務，劉姓男子1年4個月徒刑、緩刑4年，提供140個小時義務勞務。

苗栗檢方今天表示，雖然尊重承審法官的職權與努力，11月23日收受判決後，依法迅速提起上訴，認為此案理應論以運輸第一級毒品罪，罰所當罰，該罪不以行為人「明知」為構成要件，只要預見可能性已經足夠，目前廣泛被各審級法院所適用，另，此案量刑過輕，不曾有實際上運輸第一級毒品，卻仍判處緩刑的案例。

判決書指出，温男等3人受盧姓男子（另案苗栗地檢署偵辦中）、綽號「老闆」之人指示，以5萬元報酬，由温負責與盧協調報關事宜，再由温提供行動電話聯絡、楊提供寄送地址，劉則到場把風，今年7月2日到倉儲收取泰國寄來的毒品包裹，警方當場查獲，夾藏7包重1937.11公克、純度89.11%海洛因。

合議庭調查，3人主觀認為郵包最糟應該是愷他命，且今年都沒有出境紀錄，兼衡與綽號「老闆」通話紀錄，足見3人從未參與包裝包裹，無從認定主觀上有認識郵包內是海洛因，且3 人預期可獲得報酬僅為5萬元，若非深信所運毒品是愷他命而非海洛因，應無可能貪此微薄利益，而甘冒判處死刑或無期徒刑的風險。

苗栗地方法院審理一件國際郵包運輸毒品案，改論三級毒品入罪，苗檢提起上訴。圖／本報資料照片
苗栗地方法院審理一件國際郵包運輸毒品案，改論三級毒品入罪，苗檢提起上訴。圖／本報資料照片

毒品 泰國 死刑

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